Войната в Украйна:

Кога детето започва да се проявява като гений в математиката?

07 ноември 2025, 07:48 часа 876 прочитания 0 коментара
Кога детето започва да се проявява като гений в математиката?

Много родители в един момент се оказват в позната сцена: домашната работа по математика се превръща в бойно поле, а оценките изглеждат като код от загадъчна формула. И тогава идва мисълта: „Май това дете просто не е по математика…“ Но дали наистина е така? Истината е, че математическият талант не винаги се ражда с блясъка на гений, който на 7 решава уравнения за възрастни. Понякога той дреме тихо - докато не дойде точният момент и правилният човек, който да го събуди.

Зад всеки млад шампион по числа често стои човек, който вижда повече от оценки и таблици. Такъв човек е Мирослав Маринов – млад математик, преподавател и ментор, завършил в Оксфорд, но избрал да живее и работи в България. Той посвещава времето си на това да открива и вдъхновява бъдещите умове на България. От 2022 г. Мирослав е част от националната комисия към МОН, съвместно със Съюза на математиците в България и Института по математика и информатика към БАН. Работи с младежкия национален отбор по математика – онези тийнейджъри, които решават задачи, от които повечето възрастни получават главоболие.

„Най-често около 14-годишна възраст започват да се проявяват първите признаци на талант в математиката,“ подчертава Мирослав. „Тогава учениците започват да се срещат с много клонове на математиката - алгебра, геометрия, теория на числата, комбинаторика. Едни започват да блестят с логика, други с креативност. А най-интересното е, че има деца, които просто мислят различно - те виждат математиката като игра.“ Но, както казва той, талантът не се развива като подарък от небето, а е резултат от много труд, търпение и постоянство. „Важна роля за мен е да разбера къде е границата на възможностите на всяко дете - и да го подтикна да я премине със смелост и усмивка.“

През 2024 г. младежкият национален отбор, ръководен от Мирослав и доц. д-р Ивайло Кортезов, се нарежда четвърти от 23 държави участнички на Младежката Балканска олимпиада в Анталия, като е и втори сред държавите на Балканите. „Беше прекрасно преживяване! Зад успеха стои трудът не само на децата, но и на над 15 души, които помагаха в подготовката,“ казва Мирослав с гордост. През 2023 г. още един негов възпитаник, Никола Гюлев от Пловдив, вече студент в Columbia University в Ню Йорк, печели награди от най-престижния научен конкурс в света - Regeneron ISEF в САЩ. И то в областта на... аналитичната теория на числата! Когато го питат кой го е вдъхновил да стане преподавател, Мирослав отговаря без колебание: „Доц. д-р Ивайло Кортезов. Той е пример за човек, който не просто учи, а знае как да говори, за да вдъхновява. Около 25 години е свързан с провеждането на национални състезания, като в над 15 години е част от ръководството на младежкия национален отбор и автор на сборници, които са оформили цяло поколение.“ За Мирослав преподаването е повече от професия - то е верига от вдъхновение, която се предава от учител на ученик, от ученик на следващите таланти.

Мирослав е и един от вдъхновителите на лицата от кампанията „Смятай“ на Kaufland и Съюза на математиците в България. Целта на инициативата е да обясни по забавен и ясен начин как ще се превалутира левът при въвеждането на еврото (1 евро = 1,95583 лв.) - и едновременно да подкрепи младите математически таланти. В кампанията участват и две от неговите ученички – Демира Недева и Димана Праматарова, които вече са сред „лицата на математическото бъдеще на България“.

 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Кауфланд
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес