Войната в Украйна:

Проф. Георги Рачев с прогноза, която ще се хареса на дамите

07 ноември 2025, 07:52 часа 473 прочитания 0 коментара
Проф. Георги Рачев с прогноза, която ще се хареса на дамите

Един хубав средиземноморски циклон, който ще дойде в понеделник. Ще вали доста над цялата страна. На Изток валежите ще продължат и във вторник. След това ще е по-топло. Много хубаво време. През уикенда ще има дребни превалявания. Балканите продължават да са най-топлото място. Закачката е за 19 ноември. Тя ще се хареса на дамите, но няма да се реализира. Американския модел дава температури между 20 и 23 градуса. Но в последно време него изобщо го няма. Въпреки това има голяма вероятност температурите да са 16-17 градуса. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: "Извадихме ботушите": Проф. Георги Рачев с хладна прогноза

Времето днес

Времето ще остане облачно и с валежи, на повече места преди обяд в Североизточна България, а в Северозападна количествата ще са по-значителни. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България.

Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София - около 6 градуса, а максималните - между 11 и 16 градуса, в София - около 12 градуса.

ОЩЕ: Прогноза за времето - 7 ноември 2025 г. (петък)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

И по Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Минималните температури ще бъдат между 9 и 13 градуса, а максималните – от 15 до 18 градуса.

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд. По най-високите части на Западна Стара планина и Рила дъждът ще преминава в сняг.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Валежи дъжд прогноза за времето Георги Рачев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес