Проф. Георги Рачев с прогноза, която ще се хареса на дамите

Един хубав средиземноморски циклон, който ще дойде в понеделник. Ще вали доста над цялата страна. На Изток валежите ще продължат и във вторник. След това ще е по-топло. Много хубаво време. През уикенда ще има дребни превалявания. Балканите продължават да са най-топлото място. Закачката е за 19 ноември. Тя ще се хареса на дамите, но няма да се реализира. Американския модел дава температури между 20 и 23 градуса. Но в последно време него изобщо го няма. Въпреки това има голяма вероятност температурите да са 16-17 градуса. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

ОЩЕ: "Извадихме ботушите": Проф. Георги Рачев с хладна прогноза

Времето днес

Времето ще остане облачно и с валежи, на повече места преди обяд в Североизточна България, а в Северозападна количествата ще са по-значителни. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България.

Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София - около 6 градуса, а максималните - между 11 и 16 градуса, в София - около 12 градуса.

ОЩЕ: Прогноза за времето - 7 ноември 2025 г. (петък)

И по Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Минималните температури ще бъдат между 9 и 13 градуса, а максималните – от 15 до 18 градуса.

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд. По най-високите части на Западна Стара планина и Рила дъждът ще преминава в сняг.