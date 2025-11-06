Любопитно:

Думата на 2025 година: Речникът "Колинс" обяви избора си

06 ноември 2025
Нововъзникналата софтуерна разработка vibe coding, която превръща естествения език в компютърен код с помощта на изкуствен интелект, е думата на 2025 г. на речника "Колинс", предаде ДПА. Лексикографите на базираното в Глазгоу, Шотландия, издание наблюдават своята база данни от близо 20 милиарда лексикални записа, за да създадат годишния си списък с нови и забележителни думи, които отразяват тенденциите в постоянно развиващия се английски език.

Те избраха vibe coding за думата на 2025 г., наблюдавайки голямо увеличение в употребата ѝ, след като се появи през февруари.

Терминът е измислен от Андрей Карпати, бивш директор, отговарящ за изкуствения интелект в "Тесла" и един от основателите на OpenAI. С нея той описва как изкуственият интелект може да позволи на някого да създаде ново приложение, като в същото време може да "забрави, че кодът изобщо съществува", отбелязва ДПА.

Снимка: iStock

Други думи

Други думи в списъка са биохакинг (biohacking), използвана за дейност, свързана с промяна на естествените процеси в тялото с цел подобряване на здравето и дълголетието.

Друг термин е clanker - обидно наименование за компютри, роботи или източници на изкуствен интелект, което стана популярно благодарение на "Междузвездни войни: Войните на клонираните".

Думата се разпространи бързо в социалните медии и често се използва, за да изрази неудовлетворението и недоверието на хората към чатботовете и платформите с изкуствен интелект, отбелязва ДПА.

Източник: БТА

