07 ноември 2025, 08:51 часа 250 прочитания 0 коментара
Съкращения, без ръст на заплатите, протести: Бизнесът иска преразглеждане на Бюджет 2026

Работодателите заплашват да съкращават хора и да не предприемат увеличаване на възнагражденията на своите служители, както са мислели да го направят. Това ще стане, ако няма редакция на бюджета за следващата година и тази тежест върху бизнеса се запази, предупреди Румен Радев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). По думите му всяка от тези хипотези е вярна и дали това ще се случи зависи от предприятията.

Какво ще се случи?

Радев обясни, че фирмите, които са успявали да поддържат някакъв, макар и в долния край, двуцифрен марж на резултата, при тях, в това число и при натиска през данък дивидент, това може да доведе до ограничаване на инвестиционните възможности. „Това би било може би най-добрия случай, ако можеха всички да са така, само че не са“, заяви той.

Други ще се опитват да прехвърлят това в цена на крайния продукт. Според него това ще са тези, които работят на вътрешен пазар. „Те ще се опитат по този начин да проиграят отново с инфлационния натиск, което е неприятно“, допълни председателят на УС на АИКБ.

Трети обаче няма да успеят да го направят, защото има пазар с фиксирани цени. Те ще тръгват към съкращение или към задържане на възнаграждение.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Съкращения Заплати работодатели бизнес Бюджет 2026
