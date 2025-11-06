Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. инвестира в по-чист въздух в 21 общини

Приоритет „Въздух“ насърчава подмяна на стари отоплителни уреди и мерки за здравословна среда

Замърсяването на въздуха е сред най-сериозните предизвикателства в България, като основни източници на вредни емисии са битовото отопление, транспортът и вторичното разпрашаване. Последиците са не само екологични, но и здравни и социални, засягащи качеството на живот на милиони хора.

С цел да се подобри ситуацията, Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. поставя акцент върху Приоритет „Въздух“, насочен към намаляване на замърсяването и осигуряване на по-чиста околна среда.

Една от ключовите мерки е подмяната на старите отоплителни уреди на твърдо гориво с по-екологични алтернативи. Инициативата е насочена към домакинствата в 21 общини с нарушено качество на атмосферния въздух, като предоставя възможност за финансова подкрепа и реална промяна в ежедневието на хората. Сред тях са София, Пловдив, Бургас, Русе и Стара Загора, както и редица по-малки общини като Монтана, Видин, Смолян, Горна Оряховица и Перник, където битовото отопление с твърдо гориво е основен замърсител. В тези населени места вече се извършват конкретни мерки – от подмяна на старите печки на дърва и въглища, до инвестиции в модерни системи за отопление и инициативи за ограничаване на вторичното разпрашаване. По този начин програмата цели да достигне директно до хората в най-засегнатите райони и да подобри средата, в която живеят.

Повече информация за стартиралите и изпълнявани проекти по Приоритет „Въздух“ може да бъде открита на официалния сайт на Програмата „Околна среда“ – www.eufunds.bg.