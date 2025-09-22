Кога се очаква първият сняг? Николай Василковски разкри с какво време посрещаме есента

Времето ще е топло и приятно в следващите дни, макар идването на есента все повече да се усеща. Това каза синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски. "Навсякъде е страшна суша", каза той и подчерта, че за съжаление пожарната опасност остава в сила, а и не се чака сериозен дъжд, който да реши проблема с безводието.

Първият истински есенен циклон се очаква в около 2-3 октомври, когато времето осезателно ще захладнее и сутрин температурата може да падне и до 0 градуса. "Тогава ще има сериозна опасност от слани, а по най-високите върхове ще прехвърча сняг. Иначе октомври ще е поредния по-топъл от нормалното месец", каза синоптикът.

Времето тазси седмица

Началното на седмицата ще останат в плен на лятото. От понеделник до сряда ще е слънчево и топло със следобедни температури в интервала 25-30 градуса. От четвъртък нататък ще нахлува студен въздух, с който ще усетим по-сериозен полъх на есента. Последните дни на първата есенна седмица ще са по-хладни с максимални дневни температури между 20 и 25 градуса. Ще духат осезаеми студени североизточни ветрове. Ще има кратки локални валежи.

"В край на септември и началото на октомври обстановката ще се запази с динамична облачност, кратки дъждове, тук-там с гръмотевици. По движението на студен атмосферен фронт се очакват силни северозападни пориви на вятъра. Температурите в топлите часове ще са между 22 и 27 градуса", заяви Василковски.

Ранните прогнози допускат по-съществена валежна обстановка около 2-4 октомври. Температурите ще се понижат – дневните ще са в интервала 13-18 градуса, сутрините – около нулата с предпоставки за слана.

След евентуалното преминаване на циклон в първите дни, изгледите за октомври са той да продължи с валежи под обичайните нива и температури над сезонните норми.