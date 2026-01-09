През зимата стартирайте двигателя два пъти, за да избегнете повреди

Съвременните шофьори са свикнали с факта, че колите им са достатъчно надеждни и не изискват никакви механични умения от потребителя. Това е до голяма степен вярно, но не означава, че можем да управляваме колата небрежно и без да мислим – такъв подход може да се обърне срещу нас, особено през зимата.

Повечето шофьори просто се качват в колата, стартират двигателя и потеглят, което едва ли ще повлияе на издръжливостта на автомобила при високи температури. Друго е, когато идва зимата и с нея идват големите студове.

Как да стартирате двигателя правилно през зимата?

Ако става дума за кола с традиционно запалване с ключ, можете да използвате "двутактов" метод – той работи и при повечето модели, оборудвани с безключов достъп и бутон за стартиране вместо традиционно запалване. За какво става дума?

Първо, през зимата, при стартиране на двигателя, е добре да се наблюдава инструменталния приборен панел, на който всички светлини светват, когато завъртите ключа наполовина – през зимата е важно да изчакате повечето от тях да изгаснат (това е особено важно при дизеловите двигатели, които по това време се загряват с свещи).

"Двутактовият" метод на запалване се състои само от завъртане на ключа към позицията за запалване, след това връщане в начална позиция и включване на запалването – това е особено важно при много ниски температури, тъй като позволява на свещите да достигнат правилната температура.

Преди стартиране на двигателя, свещите се нагряват до много висока температура (около 800-1000 градуса по Целзий) в рамките на няколко секунди. Основната им задача е да загряват въздуха в горивната камера, което улеснява самозапалването на инжекционираното гориво. Шофьорът вижда само светлината на таблото, която угасва, когато двигателят е готов да стартира. И това е знак, че двигателят може да се стартира. Бързото стартиране на двигателя на студено със сигурност няма да доведе до повреда веднага, но може да бъде вредно за двигателя в дългосрочен план.

Как да разпознаете знака на таблото?

Най-често има характерен символ, наподобяващ спирала или пружина, обикновено жълт или оранжев. Продължителността на светлината зависи от температурата на двигателя – колкото по-студен е двигателят, толкова по-дълго ще свети. При много ниски температури това може да отнеме до няколко секунди. Когато индикаторната лампа угасне, това означава, че свещите са достигнали правилната температура и двигателят може да се стартира.

Как да стартирате кола със студен двигател?

Най-добре е да изчакате няколко секунди преди да стартирате. Двигателят се загрява най-бързо по време на шофиране и по този начин ще минимизираме явлението на попадение на гориво в маслената капа, което се случва, когато студен двигател работи с обогатена смес.

Също така е важно да не натискате педала на газта прекалено силно, докато двигателят достигне работна температура, и да не го карате до високи обороти – въпреки че маслото се разпределя доста бързо из цялата система, напълно оптималното смазване и уплътнение се случва, когато двигателят е напълно загрял.