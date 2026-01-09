Войната в Украйна:

Внимание, шофьори: Тежка пътна обстановка в страната

09 януари 2026, 07:25 часа 285 прочитания 0 коментара
Пътната обстановка в страна остава усложнена след снеговалежите през последните два дни. 489 снегорина почистват републиканската пътна мрежа. Пътищата се обработват със смеси против заледяване, тъй като ниските температури и спирането на снеговалежа създават риск от поледица, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). До късно снощи беше затворен участъкът между Бяла Слатина и Кнежа. Причината - снегонавявания, намалена видимост и аварирали автомобили.

ОЩЕ: Отново затвориха пътя Русе – Бяла за камиони, образува се километрична опашка

Шофьорите да са подготвени

Заради снегонаявания временно беше затруднено движението в определени участъци от пътя Русе – Бяла. Трасето беше временно затворено за товарни автомобили над 12 тона.

Обилният снеговалеж ограничи временно движението на камиони и по пътя между Варна - Добрич до почистването на снега. Заради преобърнат тир през деня за кратко беше затворен пътят между Велико Търново и Павликени.

ОЩЕ: Близо 500 машини чистят пътищата от снега, има условия за заледявания

От АПИ призовават шофьорите да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия и да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
