Нормална пътна обстановка в София при зимни условия тази сутрин

09 януари 2026, 07:24 часа 283 прочитания 0 коментара
Нормална пътна обстановка в София при зимни условия тази сутрин

Пътната обстановка в София е нормална към 6:30 ч. на 9 януари, като движението се извършва при зимни условия. През нощта екипите, ангажирани със снегопочистването, са обработили с противообледенителни смеси основните улици, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища, свързващи населените места в общината. Още: Изчистиха ли се улиците и каква е ситуацията след падналия сняг в София

Градският транспорт работи, опесачени са пътищата

Снимка: iStock

Опесъчени са и пътищата в Природен парк "Витоша" - направленията "Драгалевци - Алеко" и "Бояна - Златни мостове". Към момента продължава избутването на сняг в район "Връбница", както и разпръскването на смеси по вътрешнокварталните улици в "Овча купел" и "Кремиковци". Екипите ще продължат работата си и през деня.

Градският транспорт изпълнява всички свои маршрути без прекъсвания.

Заради опасност от заледяване и поява на т.нар. "черен лед" от Столичната община призовават пешеходците и водачите да бъдат особено внимателни при придвижване. На шофьорите се напомня да излизат на пътя само с добре оборудвани за зимата автомобили, със зимни гуми, и да се движат със скорост, съобразена с условията. От общината апелират и към управителите на търговски обекти и жилищни сгради да почистят прилежащите към сградите тротоари.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
