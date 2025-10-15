Когато хлябът е страст - Фурна "Арсо" и Лесафр

Най-хубавите неща често са най-простички за правене. Като хубавия хляб, например. Такава е историята и на семейство Арсови от Горна Оряховица, които са местни майстори пекари и захранват с вкусни печива целия регион.

Тяхната история започва от дома. Един ден Арсов-старши вижда свой познат да монтира конвектомат при негов съсед. И го попитал дали няма някоя по-малка печка в буса. Е, неговият познат имал. И директно му я закарал у тях. Само че и малкият конвектомат е доста по-голям от обикновената кухненска печка. И Арсов започнал да пече… но не по един хляб, а по шест. Пет раздавал на приятели, един - за неговото семейство.

Добре, но неговите приятели в един момент спрели да взимат хляба. Не защото бил лош, напротив - славата на Арсов вече далеч задминавала географските граници на Горна Оряховица. Просто на хората им било неудобно да получават толкова хубав хляб за без пари.

И така стъпка по стъпка, левче по левче, печенето на хляб става основна дейност на Арсови.

"Нашата философия е храната ни да бъде с ясен произход, всеки да знае как е приготвена. Първоначално искахме това за нас, но ето, че сега го правим за хората. Добрата храна не трябва да е лукс, а норма", споделя Арсов-младши, който напълно се е доверил на маята на Lesaffre.

На някого може да му прозувичи еретично. Даже скандално. Но според Арсови хлябът не се прави с любов. Да, правилно прочетохте. Той се прави обаче с прецизност. Може даже с маниакалност или дори инат. Защото съвършенството не иска само обич, то иска пълна отдаденост.

Така, както и всеки малък бизнес иска пълна отдаденост, за да стане от домашен лукс в любими продукти за всички хора. Спираме с обясненията, време е да се потопим в атмосферата на Горна Оряховица и Старата столица, за да ви срещнем с Фурна "Арсо" - майсторите на хляба!

