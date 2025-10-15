Над 700 младежи на възраст между 16 и 24 г. са избрали Kaufland България за свой работодател през 2024 г.

В компанията заедно работят четири поколения под един покрив – бейби бумъри, поколение X, милениали и поколение Z

Над 700 младежи на възраст между 16 и 24 години са започнали работа в Kaufland България през 2024 г. В търговската верига днес работят представители на четири поколения – от бейби бумъри до поколение Z, което я превръща в пример за успешна интеграция на различни възрастови групи и устойчив модел на управление на човешките ресурси.

В отговор на предизвикателствата на пазара на труда

Институтът за пазарна иконимика и Националният статистически институт (НСИ) отчитат сериозен спад на заетостта при младите хора и нискоквалифицираните работници. Най-осезаемо е намалението при младежите на възраст 15–24 години – с над 3 процентни пункта, както и при хората от 25 до 34 години – с 6 пункта.

Според Анна Панчева - ръководител направление „Човешки ресурси“ в Kaufland България, фокусът върху инвестиции в хората, непрекъснатите обучения и силната връзка с образованието са ключови фактори за справянето с предизвикателствата на пазара на труда и нарастващия недостиг на квалифицирани кадри в страната.

„В Kaufland изграждаме култура на приемственост, в която опитът и иновациите се допълват. Нашата задача е да създаваме среда, в която всяко едно поколения получава възможност да се развива и да споделя опит с другите. За нас това не е просто предизвикателство, а възможност да се отличим и да осигурим развитие за хората от всички възрасти“, сподели Анна Панчева в предаването на Bulgaria ON AIR „Бъдещето: Пазарът на труда и еврото“.

Бизнесът и образованието ръка за ръка

Kaufland България активно работи за подобряване на връзката между образованието и бизнеса. Компанията е сред най-големите партньори на системата за дуално обучение, като си сътрудничи с близо 100 училища в страната. По този начин ученици и студенти получават възможност да натрупат реален практически опит и да се подготвят за успешна кариера в сектора на търговията.

Kaufland дава възможност за развитие на млади специалисти и бъдещи лидери и чрез партньорствата си с над 10 университета. Сред най-успешните проекти на компанията са Бизнес академия Kaufland-УНСС, която се проведе за трета поредна година и даде основа за стартирането на подобни инициативи в цялата страна.

„Само през тази година видяхме изключителен интерес от младите хора към нашите младежки програми и инициативи. За нас това е ясен знак, че бизнесът трябва да остане отворен към образователната система и да предлага устойчиви решения за бъдещето на труда“, допълни Анна Панчева.

Re-skilling & up-skilling

Като един от най-големите работодатели у нас, с близо 8 000 служители в 35 града, Kaufland България непрекъснато инвестира в обучения, преквалификация и разширяването на пакета от социални придобивки за своите екипи, като създава условия за професионално развитие и стабилност. Само през 2024 г. компанията е изплатила заплати на обща стойност над 150 млн. лв. , изплатените осигуровки надхвълят 49 млн. лв., а данъците 188 млн. лв.

„Бъдещето на пазара на труда зависи от това как инвестираме в хората днес. В Kaufland вярваме, че успехът на една компания започва и завършва с хората. Инвестициите в тяхното развитие и образованието са най-дългосрочната и ценна инвестиция, която можем да направим“, обобщи Анна Панчева.