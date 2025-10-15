Войната в Украйна:

ВАС реши спора между АПИ и Столична община за моста на бул. "България"

Върховният административен съд потвърди заповедта на Столична община - Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да предприеме незабавни действия с цел основен ремонт и възстановяване на мостово съоръжение, част от пътен възел при бул. „България“, Околовръстен път – София. Тя обаче беше оспорена от пътната агенция в Административен съд - София град. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. Върховните магистрати приемат, че оспорената заповед е издадена в съответствие с приложимите материалноправни разпоредби.

Припомняме, че още в началото на септември 2024 година от Столична община обявиха, че започват спешно укрепване на съоръжението. Мостът беше затворен за движение заради безопасността на гражданите. ОЩЕ: АПИ с важно уточнение за укрепването на надлеза на бул. „България“ в София

Мотивите на ВАС

Съгласно разпоредбите на Закона за пътищата, Правилника за приложение на Закона за пътищата и Наредба № РД-02-20-19/12.11.2012 г., ясно са дефинирани дейностите по „поддържането“ на пътищата и техния „текущ ремонт“, както и задължението за поддържане и текущият ремонт на републиканските пътища.

Задължението за поддържане и текущият ремонт на републиканските пътища е възложено на АПИ с възможност за съвместяване на тези задължения с общината по изрично споразумение, но републиканските пътища са изключителна държавна собственост, като към тях се отнасят и пътните съоръжения, каквото е и процесното мостово съоръжение. Следователно, възложител на ремонтно–възстановителни дейности на процесното мостово съоръжение е АПИ.  

Какво ще трябва да направи АПИ?

АПИ следва да изпълни поне четири дейности, които са част от въпросната заповед: 

1. Незабавно временно укрепване на съоръжението с цел защита живота, здравето и спокойствието на гражданите, както и с оглед предотвратяване погиването му, и осигуряване на нормалното му ползване до извършване на действията по т.1.2, т. 1.3 и т. 1.4.

2. Възлагане на последващо конструктивно обследване на съоръжението, съдържащо конкретно предписания към съдържанието на последващия инвестиционен проект;

3. Въз основа на обследването да се изготви инвестиционен проект, който да се внесе за разглеждане и одобряване пред компетентния административен орган, и за издаване разрешение на строеж;

4. Изпълнение на строително-монтажните работи, предвидени в одобрените/съгласувани проекти и издаденото разрешение за строеж. ОЩЕ: Спешно укрепват моста на детелината на Околовръстен път и бул. "България" в София

