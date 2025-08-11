Кой има имен ден днес, 11 август 2025 г. Честито!

На 11 август 2025 г. имен ден празнуват жените с името Сузана, Сузана, Сузи, Сюзи. Св. мъченица Сузана не отстъпвала от вярата си и затова била убита от Диоклетиан в дома с меч и главата на Христовата невеста била отсечена. Когато узнала за убийството на света Сузана, царицата взела през нощта честното тяло на светата мъченица и събрала кръвта й, пролята на земята, в покривалото на главата си. Тя обвила тялото на мъченицата с платно, напоено с аромати, и го положила в гробницата на свети Александър.

Имени дни през август 2025 г.

