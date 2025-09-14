Кой има имен ден днес, 14 септември 2025 г. Честито!

На 14 септември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Кръстю, Кръстьо, Кръстенa, Кристина, Кръстина, Кънчо, Ставри. На този ден църквата отбелязва голям християнски празник, един от 12-те най-важни християнски празника - Кръстовден. В деня на Въздвижение на Кръста Господен се припомня как равноапостолната царица Елена намерила Кръста, на който бил разпнат Господ Исус Христос.

Имени дни през септември 2025 г.

Пожелания за имен ден

Честит имен ден! Нека здравето бъде твой верен спътник във всеки един от дните ти. Не забравяй подвига на този, чието име носиш и го пази неопетнено.

Честит имен ден! Бъди здрав, успешен и нека дните ти бъдат изпълнени с добрини. Да имаш приятелско рамо в трудните моментни и топлина и обич всеки ден и всеки час!

Весело празнуване на имения ти ден! Да имаш любов всеки ден, разбиране - винаги, когато ти е нужно, топлина - когато ти е студено и успех - винаги, когато го заслужаваш!

Честит празник! Здравето и любовта да бъдат твои верни спътници в живота! Бъди упорит в преследването на твоето щастие и любов! Нека винаги се случва това, което е най-добро за теб и в момента, в който най-много имаш нужда от него!

