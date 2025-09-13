Тероризъм и геноцид: Русия зачеркна Путин от уравнението, но пропагандата е на колене пред математиката (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ескалиращото напрежение между Русия и НАТО след нахлуването на най-малко 19 руски дрона в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември сега е допълнително "подпомогнато" от съвместното военно учение на Руската федерация и Беларус. "Запад-2025" започна на 12 септември, петък, и ще се проведе в областите Витебск, Минск и Гродно в Беларус, както и в Балтийско и Баренцово море до 16 септември. Руските и беларуските сили използват 227-ия полигон за комбинирани въоръжени сили в Барисау (Минска област) за ученията. Те се състоят от два етапа: първият етап включва операции по въздушна и наземна отбрана, а вторият - прочистване на територията от вражески сили и провеждане на контраофанзивни операции. Твърди се, че участват общо 30 000 руски и беларуски войници, но само 8000 от тях ще се намират в Беларус. От тях пък 2000 са руски военни.

Още: "Запад-2025" - Ученията на Русия и Беларус, които предшестваха войната в Украйна, сега ще включат ядрени средства (ВИДЕО)

Русия и Беларус са се отказали да заплашват Запада с ядрено оръжие

Русия и Беларус може би са се отказали от плановете си да използват учението „Запад-2025“ за подкрепа на операции за ядрена заплаха срещу Запада - поне временно, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Беларуският министър на отбраната Виктор Хренин заяви в началото на август, че учението ще се фокусира върху използването на ядрени оръжия и ракети „Орешник“ в отговор на милитаризацията на западните и северните граници на Беларус и като част от стратегическото възпиране. В последните дни обаче беларуските власти значително смекчиха реториката си, вероятно в отговор на засиленото напрежение с НАТО след навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство. На 12 септември секретарят на Беларуския съвет за сигурност генерал-лейтенант Александър Волфович заяви, че ученията „Запад-2025“ са „изцяло отбранителни по характер“ и че целта им е „да се изработят въпроси, свързани с осигуряването на военната сигурност на Съюзната държава“ (Русия и Беларус, бел. ред.). Волфович добави, че ученията са преместени „дълбоко във вътрешността“ на Беларус, „далеч от държавните граници“, и заяви, че беларуските военни са съобщили плановете си за тях на западните страни.

Още: Успокояване на съюзниците: САЩ обещават да защитават територията на НАТО

Снимка: Getty Images

На 11 септември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че ученията „Запад-2025“ „не са насочени срещу никого“, но че Русия и Беларус трябва да упражняват интеграция на силите.

Тези изявления представляват значително отстъпление от предишните коментари. Експертите от ISW продължават да считат, че Русия не търси ядрена ескалация и че използването на ядрени оръжия от нейна страна остава малко вероятно. Москва и Минск може да преценят, че ядрените заплахи биха били неразумни поради развиващата се реакция на НАТО на нахлуването на руските дронове в Полша.

Още: Дрон изплува на плажа в Бургас, украински източник даде първоначални данни какъв е (СНИМКИ)

46 от 193 държави от ООН осъдиха Русия за дроновете в полското небе

Междувременно 46 от 193 държави членки на ООН подписаха декларация, осъждаща участието на Русия в навлизането на безпилотните машини в полското небе. В документа се посочва, че Русия е нарушила полското въздушно пространство 19 пъти и по този начин „е допринесла за ескалацията на конфликта“. Въпреки че контролираните от Кремъл медии изтъкват как по-голямата част от членките на ООН не са подписали документа, мнозинството от членовете на Съвета за сигурност на ООН остро критикуваха провокацията и изразиха солидарност с Варшава.

Руският пратеник в ООН Василий Небензя отрече, че Русия е действала целенасочено. Дали това е така - преценете сами: Война Русия-НАТО е на хоризонта: Данни, че Москва е действала умишлено срещу Полша. Каква е целта ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО).

"Смятаме, че е важно да се анализира реалният мащаб на последствията от инцидента и да се сравни с политическата сензация, която се раздухва от полски и други европейски политици“, заяви той, цитиран от Анадолската агенция. Небензя призова полските власти да „се възползват“ от предложението на Москва за преговори, вместо да „се ангажират с мегафонна дипломация на многостранни платформи“.

„Вече многократно заявихме, че не сме заинтересовани от ескалиране на напрежението с Варшава“, каза той и подчерта, че Москва е „отворена за конструктивно сътрудничество с всеки, който искрено се стреми към деескалация и установяване на мир в Европа, а не към продължаване на конфликта с цел постигане на тесногръди политически предимства“. Само ден по-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза нещо съвсем различно за мирните преговори: Кремъл обяви пауза в преговорите за мир с Украйна.

Полският външен министър Радослав Сикорски отделно обяви: "НАТО не е във война с Русия, но Русия е във война с НАТО чрез Украйна".

Русия обвини Запада в геноцид над украинци, същият този Запад ще връща у дома отвлечени украински деца

Американските сенатори Линдзи Греъм, Ричард Блументал, Кейти Брит и Ейми Клобучар внесоха на 11 септември в Сената на САЩ (горната камара на Конгреса) законопроект, който да улесни връщането на украинските деца, депортирани от Русия. Той предлага САЩ да обяви Русия и Беларус за държави, подкрепящи тероризма, ако те откажат да върнат над 19 000 украински деца, които Руската федерация е депортирала незаконно по време на войната. Диктаторът Владимир Путин е със заповед за издирване от март 2023 г., издадена от Международния наказателен съд в Хага, именно заради систематично отвличане на украински деца.

Лабораторията за хуманитарни изследвания в Йейл дори счита, че Русия е депортирала незаконно не 19 000, а над 35 000 украински деца.

US senators have introduced a bill to designate Russia and Belarus as state sponsors of terrorism, citing the abduction of over 19,000 Ukrainian children. Senator Lindsey Graham said Russia has earned its place on the list, which currently includes Cuba, Iran, North Korea, and… pic.twitter.com/wU5PRpdA0X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 12, 2025

Още: Зеленски: Много от гаранциите за сигурност за Украйна са вече на хартия

В този контекст говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвини Запада и украинския президент Володимир Зеленски в „геноцид над украинците“. Според нея „Западът извършва геноцид над украинските граждани чрез Зеленски“, докато Киев „понася поражения на всички фронтове и компенсира това с атаки срещу руския език“. Тя дори излезе с изявлението: „Ако Зеленски се нуждае от още 120 000 от вас, тогава какво ще остане от вас?“.

🤡Zakharova Once Again Blames Everyone for Genocide — Except Putin



The Kremlin’s “press drunkard” accused the West and Zelensky of committing a “genocide of Ukrainians.” According to her, “the West is carrying out genocide against Ukrainian citizens through Zelensky,” while Kyiv… pic.twitter.com/hvHUVveM0p — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2025

Думите ѝ водят отново към "първопричините" за войната в Украйна, които Кремъл изтъква. Според Русия причините не се коренят в агресията на диктатора Владимир Путин да контролира политически съседна държава и да откъсне голяма част от територията ѝ, а в разширяването на НАТО на изток и в предполагаемото унищожаване на всичко руско от страна на уж "нелегитимно" украинско правителство: "Защитени от Путин": Рускоговорещите украинци са с негативно мнение за Русия.

Загубите на руската армия: числа, а не пропаганда

Докато Захарова говори за 120 000 украинци, които Зеленски уж си взема за война, тя удобно пропуска факта как диктаторът Владимир Путин вече три години и половина праща на фронта "пушечно месо" в много по-големи числа. Това, че за него човешкият живот не представлява никаква ценност, не само се вижда на пръв поглед, а и се доказва от реални данни. Руското независимо медийно издание "Медиазона", в сътрудничество с руската служба на BBC, потвърди самоличността на 130 150 руски военни, убити в Украйна. Това са само консервативни оценки.

Последният доклад обхваща периода от 24 февруари 2022 г. до 11 септември 2025 г. От последната актуализация са потвърдени още 4469 убити руски войници. В разследването се отбелязва, че действителните цифри за жертвите вероятно са значително по-високи, тъй като проверената информация идва от публични източници като некролози, публикации в социалните мрежи от роднини, регионални медийни доклади, изявления на местните власти и други източници. Броят на жертвите, посочен от "Медиазона", не включва военните загуби в окупираните от Русия области Донецк и Луганск.

Още: Русия на фронта: По-малко жертви - по-малко придобивки. Путин е казал на САЩ целта си за 2025, твърди Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последните данни за броя на жертвите включват 36 568 доброволци, 18 261 набрани затворници, 14 797 мобилизирани войници и 2777 наемници. Публикациите потвърждават и смъртта на 5567 руски офицери.

Москва и Киев рядко предоставят официални доклади за военните си загуби. Украйна оценява, че общите жертви на Русия по време на пълномащабната война са надхвърлили 1 милион - убити, толкова тежко ранени, че не могат да се върнат към сражения, пленени и изчезнали. Към 13 септември Генералният щаб на Украйна оценява, че Русия е загубила 1 093 730 войници в Украйна от началото на пълномащабната инвазия. Цифрите до голяма степен съответстват на оценките на западните разузнавателни агенции. Главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски заяви на 9 септември, че Русия е загубила близо 300 000 войници само през 2025 г.

Още: Руските жертви на фронта в Украйна: Независими медии отчитат близо 220 000 убити

Само 27% от руснаците подкрепят продължаването на военните действия, докато 66% считат, че страната трябва да се насочи към мирни преговори, според национално проучване на независимия център "Левада", проведено през август. Подкрепата за т.нар. "специална военна операция" е с 13 процентни пункта по-ниска в сравнение с лятото на 2024 г. и бележи най-ниската си точка като цяло.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение във военната активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 12 септември са станали 183 бойни сблъсъка, което е с 12 по-малко спрямо 11 септември. Руснаците са хвърлили 140 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е със 7 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 24 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5206 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 290 повече. Руската армия е използвала 6070 FPV дрона, което е със 110 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо отново е в Покровското направление - 49 спрени руски щурма има там за денонощието, сочи сводката. В спомагателното от юг Новопавловско направление украинците са отблъснали още 16 пехотни атаки. Всъщност на второ място по интензивност на сраженията за денонощието е Южнослобожанското направление с основен фокус Вовчанск в Харковска област - там са станали 23 сблъсъка. В Северското направление е имало 20 руски пехотни нападения, в Лиманското - 17, а в Торецкото - 15. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сражения за изминалите 24 часа.

Ukrainian Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi visited the front lines in the Pokrovsk and Dobropillia directions. At a command post, he met with corps commanders to assess the situation and discuss further actions, with special focus on neutralizing Russian marines redeployed to… pic.twitter.com/9QRHoJfw9i — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 12, 2025

Припомнете си обзора от вчера: Тръмп показа слабост пред Путин и след ескалацията с Полша, Зеленски даде рецепта за ПВО (ОБЗОР - ВИДЕО).

Украинската армия си връща някои позиции в Новопавловското направление. Геолокализирани кадри, публикувани на 12 септември, показват, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) наскоро са освободили Филия в Днепропетровска област, която е южно от Новопавловка. ISW оцени, че руските сили са напреднали до централната част на Филия към 25 август.

Russian propaganda at work again: in Filiia, Dnipropetrovsk region, Russians shelled with MLRS and FPVs, then sent a swimmer to plant a flag on one house. Minutes later, Ukrainian troops cleared the area, tore it down and raised the Ukrainian flag.



To our knowledge, Filiia… pic.twitter.com/djDOrmZncE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2025

Геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+) от вчера показват, че руските сили наскоро са напреднали в източната част на Терново (югоизточно от Великомихайловка и южно от Сосновка в Днепропетровска област), което съвпада с доклада на украинския военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец от 11 септември. Руснаците вероятно са превзели още Комишуваха (източно от Терново).

Руснаците продължават да напредват в Лиманското направление - те вече са северозападно от Ставки, което е на северния фланг на град Лиман.

Още: НАТО с допълнителни действия в защита на източния фланг на алианса

В още един сектор руските сили със сигурност напредват - в тактическата зона Дружковка-Константиновка, т.е. северозападно от Торецк и североизточно от Покровск. Те са се придвижили югоизточно от Софеевка и източно от Володимировка. Това е в район, намиращ се на югозапад от Дружковка (ВИДЕО 18+).

Война на ракети и дронове

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта руските въоръжени сили са атакували страната с балистична ракета „Искандер-М“ и 164 дрона. От тези въздушни цели 137 безпилотни летателни апарата са били свалени или неутрализирани с електронно заглушаване. Ракетата и 27 атакуващи дрона са нанесли щети на 9 локации, а падане на отломки е засегнало 3 локации.

Още: Европейският съюз официално удължи санкциите срещу Русия

В област Суми трима души са загинали, а още петима са ранени за изминалите 24 часа, съобщават местните власти. Според военната администрация от сутринта на 12 септември до сутринта на 13 септември руските войски са извършили 100 атаки срещу 42 населени места в 16 териториални общини в областта. В рамките на 24 часа въздушната тревога в областта е продължила 23 часа и 25 минути.

Още: Зеленски: Осуетихме напълно руската офанзивна операция срещу Суми

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 42 украински безпилотни летателни апарата: 15 над територията на Ростовска област, 12 над Белгородска област, 10 над Волгоградска област, 2 над анексирания Крим, по 1 над Калужка, Курска и Смоленска област.

Отломки от дрон са повредили болница в област Волгоград. „Според актуализираната информация сградата на държавната здравна институция „Клинична болница за спешна медицинска помощ № 15“ е повредена в район Красноармейски (...) Няма пожар, евакуация не се налага, няма жертви“, написа губернаторът Андрей Бочаров. По-рано той съобщи и за повреди по жилищна сграда в резултат на свален дрон – прозорците са били изпочупени, а покривът на пристройка е бил повреден. Няма разрушения, пожар или жертви.

Още: Русия официално заговори за "война на Балканите"

В Белгород момиче е получило сътресение на мозъка и множество рани от шрапнели в гърдите и краката в резултат на експлозия на дрон, съобщиха местните власти. Освен това са повредени сгради от гражданската инфраструктура и автомобили на жители на града, написа губернаторът Вячеслав Гладков. Масираната атака срещу Белгород и региона продължава вече четвърти ден, добави той.

Появиха се и още данни за удара на украинските сили от нощта на 11 срещу 12 септември, когато бе поразен най-големият петролен терминал на Руската федерация в Приморск, Ленинградска област. Експлозии имаше в Санкт Петербург и в целия регион. По-късно се разбра, че удари е имало и по нефтопреносни станции NPS-3, NPS "Андреапол" и NPS-7 на "Транснефт Балтийска тръбопроводна система-2", които доставят суров нефт до пристанището Уст-Луга в Ленинградска област. Това съобщиха източници от Службата за сигурност на Украйна пред местни медии.

Още: Украйна разтърси Санкт Петербург, Москва и най-големия петролен терминал на Русия (ВИДЕО)

Властите преди това съобщиха, че са гасили пожари на кораб в пристанището на Приморск и на помпена станция. Бил е ударен танкер от руския "сенчест флот", което е довело до силен дим и разлив на нефт. Според различни съобщения има трима ранени моряци.

In Primorsk, Leningrad region, a tanker of Russia’s shadow fleet was hit, causing heavy smoke and an oil spill. A pumping station was also struck. Reports mention three wounded sailors. https://t.co/nT0Hn8ZGQP pic.twitter.com/xqbeNWPb2X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 12, 2025

SBU drones struck Russia’s key oil export hub, the port of Primorsk, setting fires on a vessel and a pumping station, halting crude shipments. Primorsk handles around 60 million tons of oil annually, bringing Russia $15B. Estimated daily budget losses from the shutdown could… https://t.co/nT0Hn8ZGQP pic.twitter.com/vkua5SdWXy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 12, 2025

Геолокализирани кадри, публикувани на 11 септември, показват пожари след удар с дрон и по нефтохранилище на „Лукойл“ в Кардимово, Смоленска област.

Rusian oil depot in Kardymovo, Smolensk region, was hit by drones tonight. 285km from the frontline.



(54.8808377,32.4323010)https://t.co/BimXzfvqxa pic.twitter.com/MhuyH2Z0qa — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 11, 2025

Още: Politico: Евролидерите убедиха Тръмп за намеренията на Путин, но проблемът със санкциите е друг