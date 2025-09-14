Войната в Украйна:

Трафикът по граничниците: Къде е натоварено

14 септември 2025, 08:53 часа 413 прочитания 0 коментара
Трафикът по граничниците: Къде е натоварено

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" с Турция, на вход за леки автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика е към 6:00 ч. тази сутрин. 

На границата с Румъния фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно не работи поради ниското ниво на река Дунав. Водачите да използват алтернативни гранични преходи, препоръчва "Гранична полиция". Поради основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 

Трафикът е нормален на всички останали гранични преходи с Румъния. 

На граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален. 

Пътят до Ксанти през Златоград на границата с Гърция на гръцка територия е затворен за всички превозни средства до 13 септември  поради ремонт и се препоръчва преминаване през граничен пункт "Маказа". На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
трафик гранични пунктове информация 2025
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес