Кой има имен ден днес, 17 септември 2025 г. Честито!

На 17 септември 2025 г. своя имен ден празнуват всички, които носят името Вяра, Надежда, Любов, София и производните им. На този ден почитаме светите мъченици - майката София и трите ѝ дъщери Вяра, Надежда и Любов – символи на трите най-важни християнски добродетели. И трите сестри били убити заради отказа им да предадат Христос. Майка им София прекарала три дни край гроба, без да напусне мястото на своите деца. На четвъртия ден и самата тя издъхнала, сякаш духът ѝ се съединил с този на дъщерите.

Честит имен ден! Името ти е прекрасно, както и ти носиш най-важните качества и добродетели за един човек! Бъди жива, здрава, обичана и много щастлива!

Честит имен ден! Нека този празник събере най-верните ти приятели и се превърне в незабравим и красив спомен, който да топли сърцето ти през целия ти живот!

Честит имен ден! Нека в живота ти винаги има Вяра, Надежда, Любов и мъдрост да ги задържиш в живота си! Бъди обичана и обичай правилния човек, който никога няма да те предаде!

Честит имен ден! Бъди жива, здрава, вдъхновена, устремена към нови върхове! Нека винаги те води вярата в доброто и пътят ти да е осветен от силата на светицата, чието име носиш!

