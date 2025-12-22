Кой има имен ден днес, 22 декември 2025 г. Честито!

На 22 декември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Анастасия, Ася, Сийка, Сия. Великомъченица Анастасия е покровителка на аптекари и лекари. Анастасия е известна с това, че се е опитвала да помага на страдащите – носела е храна и дрехи на затворниците, на просяците е давала хляб лекувала е болестите на болните, превързвала е кървящите рани на ранените. Макар и популярна сред хората, тя е осъдена на смърт по време на масовите преследвания на християните при император Диоклециан. В народните представи на българите светицата се е превърнала в своеобразно олицетворение на смъртта.

Снимки: iStock