Зимата е тук, но ще има ли сняг? Николай Василковски с прогноза през празничните дни

След като вчера отбелязахме началото на астрономическата зима, тези дни ще я усетим. На Бъдни вечер ще започнат валежи от дъжд и много бързо ще преминат в сняг. Не навсякъде ще се натрупа снежна покривка. Това поне показват ранните прогнози. Очакват се между 5 и 10 сантиметра в планините. От 27 декември ще видим много мразовито време – минус 7-8 градуса. За Нова година снеговалеж се очаква между 2 и 5 януари.

Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Времето днес

Днес ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще има и валежи от дъжд, главно в югоизточните райони. В Югозападна България ще преобладава слънчево. Ще е почти тихо, в източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат предимно между 0 и 5 градуса, за София – около 0 градуса. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 5 и 10 градуса, за София – около 9 градуса.

През следващите дни ще бъде предимно облачно. Температурите ще се задържат без съществена промяна, минималните - между минус 2 и 3 градуса, а максималните - между 5 и 10 градуса.