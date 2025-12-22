"Меко казано несериозно": Загиналият в Пирин турист не е бил подготвен за планината

Отивайки при пострадалия, това, което е озадачаващо и за планинските спасители и после за всички нас, че той е бил без котки и без каска. В този райони при тези условия това е меко казано несериозно. Това каза в сутрешния блок на БНТ планинският спасител Благовест Обецанов във възка с инцидента със загинал турист в Пирин планина. Спасиктелят добави, чеп ако човек е подготвен, знае къде отива, знае какво прави, винаги може да се спаси.

Подробности за инцидента

Спасителят обясни, че в съботния ден около 11.30 ч. се получава сигнал за подхлъзнал се човек в района на връх Вихрен по зимния маршрут за върха. Началникът на базата взима решение за провеждане на акция, сформира се екип, идва медицинският хеликоптер и благодарение на него акцията приключва много бързо.

"Медицинскитя хеликоптер взима двама души от ПСС и ги извозва много близо до мястото, където е спрял пострадалия", каза Обецанов.

Той посочи, че мъжът се е подхлъзнал, прелетял е 200-300 метра, но за съжалени, пристигайки на място, първите планински спасители установяват смъртта на човека.

Предупрежденията на спасиелите

"Единственото хубаво нещо беше хеликоптерът. Иначе става въпрос за акция, която се провежда в изключително труден лавиноопасен район", каза от своя страна шефът на ПСС Александър Весков, който каза, че така се рискува и животът на планинските спасители и също обяви, че екипировката е много важна, както и човек да тръгва сам в планината. ОЩЕ: Туристът, паднал под връх Вихрен, е загинал