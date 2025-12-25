Кой има имен ден днес, 25 декември 2025 г. Честито!

На 25 декември 2025 г. имен ден имен ден празнуват всички, които носят името Емил, Ицо, Ичо, Младен, Радомир, Радомира, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Христалина, Христо, Христи, Христин, Христина, Христофор и производните им. На този денпразнуваме Рождество Христово – Коледа, също позната като Божик или Божич. Това е един от най-големите църковни празници в християнския свят. Празникът започва в първите часове на 25 декември. Той е своеобразно продължение на Бъдни вечер. На него християните честват рождението на Сина Божий Иисус Христос.

Пожелания

Честит имен ден! Нека името ти и твоят закрилник бдят над теб и делата ти във всеки един момент. Да е свят животът ти, както е свято и името ти! Здраве, щастие и успехи да изпълнят живота ти!

***

Честит имен ден! Нека дните ти бъдат изпълнени с истина, светлина и красота! Всяко нещо, до което се докоснеш да бъде изпълнено със смисъл, а в душата ти да царят мир и любов!

***

Честит празник! Бъди здрава, честита, весела, енергична и винаги усмихната! Нека дните ти бъдат изпълнени с блясък и неповторимост, а всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие!

Снимки: iStock