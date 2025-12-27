Кой има имен ден днес, 27 декември 2025 г. Честито!

На 27 декември 2025 г. имен ден имат всички, които носят името Венчо, Венцислав, Венцислава, Запрян, Стамен, Стамена, Стан, Стана, Стане, Станимир, Станимира, Станислав, Станислава, Станчо, Стефан, Стефана, Стефанка, Стефания, Стефи, Стефка, Стефко, Стефчо, Стоил, Стоила, Стоилка, Стоимен, Стоичко, Стойка, Стойчо, Стою, Стоян, Стояна, Стоянка, Таня, Теки, Теньо, Фани, Цако, Цанка, Цанко, Цано, Цанчо, Цоко, Цона, Цонко, Цоню, Шон, Шона.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека името ти и твоят закрилник бдят над теб и делата ти и те водят по пътя на успеха и истината! Да е сладък животът ти, да е светъл пътят ти, да е спокойна душата ти!

***

Честит имен ден! Да си здрава, усмихната, знаеща към какво се стремиш и откриваща! Нека всеки твой ден бъде крачка към сбъдването на мечтите ти!

***

Честит празник! Бъди здрава, честита, весела, енергична и винаги усмихната! Нека вдъхновението те следва във всяко твое действие, а усмивката да не слиза от лицето ти!

***

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде успешен замисъл! Бъди заобиколена от приятели и хора, които те ценят, уважават и са винаги до теб във важните моменти от живота ти!

Имени дни през декември 2025 г.

Снимки: iStock