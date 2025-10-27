Войната в Украйна:

27 октомври 2025, 05:55 часа 409 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 27 октомври 2025 г. Честито!

На 27 октомври 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Нестор. Св. мъченик Нестор е момъкът християнин, за когото се говори в житието на св. Димитрий Мироточиви. Св. Нестор влязъл в бой с великана Лий и го победил, но въпреки това императорът издал заповед: Нестор да бъде обезглавен. Изложени били две основания: Нестор е християнин. Нестор е убил Лий, любимеца на императора.

Честит рожден ден! Бъди здрав, успешен и благословен! Нека всичко, което днес си пожелаеш се сбъдне и то точно тогава, когато трябва! Винаги да има любов до теб, верни приятели и пълен портфейл! 

Нека този ден бъде незабравим празник за теб и да получиш много подаръци и пожелания от сърце! Бъди заобиколен само от хора, които те обичат и ценят. Да си здрав, успешен и устремен към нови върхове! Честито! 

Честит имен ден! Да е светло името ти, да е топло сърцето ти, да е весел празникът ти! Весели се до зори и бъди заобиколен от най-верните си приятели!

Честит имен ден! Нека този ден те зареди с енергия, любов, щастие и късмет! Да ти върви по вода и злото да те заобикаля! Весело празнуване!

