Силно земетресение разлюля Турция (ВИДЕО)

27 октомври 2025, 22:33 часа 264 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси Турция, съобщи днес Германският изследователски център по геонауки, цитиран от Ройтерс. Трусът е станал на дълбочина от 10 километра в квартал Съндърги в Балъкесир. Засега няма съобщения за жертви или щети.

Според турския вестник Сабах пък земетресението е станало на дълбочина от 6 километра и е било усетено в Истанбул, Бурса и други околни провинции. В региона са били изпратени екипи за спешна помощ, въпреки че няма незабавни съобщения за жертви или големи щети.

В социалните мрежи се появиха съобщения, че трусът е усетен и у нас. За това обявяват жители на Бургас, Хасково, Кърджали и Пловдив. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
