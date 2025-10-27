Силно земетресение разлюля Турция (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси Турция, съобщи днес Германският изследователски център по геонауки, цитиран от Ройтерс. Трусът е станал на дълбочина от 10 километра в квартал Съндърги в Балъкесир. Засега няма съобщения за жертви или щети.
New video from the 6.2 magnitude earthquake that just struck Turkey It was felt all the way into Istanbul
Според турския вестник Сабах пък земетресението е станало на дълбочина от 6 километра и е било усетено в Истанбул, Бурса и други околни провинции. В региона са били изпратени екипи за спешна помощ, въпреки че няма незабавни съобщения за жертви или големи щети.
A strong 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey.
Tremors were felt in Izmir, Istanbul, Bursa, and nearby regions. Reports indicate noticeable shaking and localized damage.
В социалните мрежи се появиха съобщения, че трусът е усетен и у нас. За това обявяват жители на Бургас, Хасково, Кърджали и Пловдив.