"Ясен сигнал към Путин": Великобритания продава на Турция 20 изтребителя Eurofighter Typhoon (ВИДЕО)

Великобритания ще достави 20 изтребителя Eurofighter Typhoon на Турция. Споразумението, постигнато между британския премиер Киър Стармър и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, отбелязва първата нова поръчка на Обединеното кралство за този вид изтребители от 2017 г. насам. Това е и първата покупка на Турция на бойни самолети, които не са от Съединените щати.

🇬🇧🇹🇷 The UK has sold 20 fighter jets to Turkey for £8 billion. A message to Putin?



The agreement reached by Starmer and Erdogan in Ankara marks the UK’s first new order for Typhoon jets since 2017 — and Turkey’s first purchase of combat aircraft not from the United States.



The… pic.twitter.com/eNnjSX35Sv — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Британският премиер нарече сделката „ясен сигнал към Путин“ за единството на НАТО и ангажимента на Турция към алианса, съобщава Bloomberg. Киър Стармър също отбеляза, че споразумението, което е на стойност 8 милиарда британски паунда, ще донесе 20 000 нови работни места в Обединеното кралство и представлява победа за сигурността на НАТО.

