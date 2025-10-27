Войната в Украйна:

ВАС отмени наредбата за здравния контрол на границата

27 октомври 2025, 18:08 часа 298 прочитания 0 коментара
Върховният административен съд (ВАС) отмени цялата наредба за провеждане на граничния здравен контрол на влизане в страната. Решението на съда е мотивирано с факта, че при приемането ѝ през 2006 година наредбата не е била публикувана за обществено обсъждане. Наредбата определя правомощията на граничните власти за задържане под карантина хора и товари, когато има съмнения за опасни зарази.

Нормативният акт дава възможност да се изискват доказателства за имунизации и дори да се издирват контактните лица на заразените с опасни болести. Още: Вместо да вземе 16 млн. лв. от държавата, "Евролаб" трябва да плаща - засега

Наредбата се използваше най-активно по време на пандемията от Ковид, когато по границите беше установен извънреден режим на движение.

Решението

"При приемане на наредбата не е извършеното уведомяване на всички лица, за които възникват задължения или ограничения по силата на разпоредбите на този нов подзаконов нормативен акт", се казва в решението на ВАС.

Проектът не е изпращан до представителни организации на заинтересованите лица, не е публикуван в медиите, нито е публикуван онлайн. Още: Човек на Пеевски върна на "Евролаб" ключови сгради на "Капитан Андреево"

"Така не е предоставена възможност в срок не по-кратък от един месец да се представят предложения и възражения“, допълва съдът.

