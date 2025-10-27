Войната в Украйна:

Заради метеорологичните балони: Литва затваря границата си с Беларус

27 октомври 2025, 22:50 часа 284 прочитания 0 коментара
Литва затвори границата си с Беларус в отговор на многократни нарушения на въздушното си пространство от балони, пренасящи контрабандни цигари. Вилнюс определя това като „хибридна атака“ от страна на режима на Лукашенко. Миналата седмица летищата в Литва бяха затваряни четири пъти заради балоните, изстрелвани от Беларус и използвани за пренасяне на контрабандни цигари. Това доведе до сериозни смущения – над 140 полета бяха засегнати, а повече от 20 000 пътници пострадаха от отменени, забавени или пренасочени полети.

Най-скоро засегнато беше летище Вилнюс, което остана затворено почти седем часа – от неделя вечер до ранните часове на понеделник. Това доведе до прекъсване на 47 полета и засегна над 7 000 пътници. Литовската разузнавателна служба (Държавният департамент за сигурност) заяви, че целта на тези действия е да се дестабилизира страната.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Беларус Граница Литва метеорология
