След решението на Европейския съд: Топлофикациите се тюхкат, че абонати обжалват сметките си за парно

Какви действия ще предприеме държавата, след като Съдът на Европейския съюз отмени формулата за дялово разпределение, на чиято база се изчислява колко дължи един клиент за парно и топла вода? Този въпрос е на дневен ред от 23 октомври насам, когато съдът определи методиката за непрозрачна и посочи, че тя не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите. Към момента нова наредба за топлоснабдяване няма.

Председателят на Асоциацията на топлофикациите Кремен Георгиев коментира пред БНР, че ако не беше решението на Съда на Европейския съюз, наредба щеше да има. "В решението се казва, че формулата е непрозрачна и неточна. Тя че е непрозрачна - мисля, че на всички е известно, тъй като тя има понятия, които хора, далеч от енергетиката, не са и чували. Но така или иначе, няма как абсолютно всеки абонат на "Топлофикация" да разбере тази формула. Неточна - че липсват коефициенти за типа на сградата, дебелина на изолацията и т.н., които ако съществуваха, тя щеше да стане още по-непрозрачна", смята той.

Съдът на ЕС не казва как трябва да изглежда формулата

Според него щеше да е "много добре", ако същият съд беше казал как трябва да изглежда тази формула, за да бъде тя прозрачна и вярна. "След като съдът може да реши, че някоя формула не е правилна, би трябвало да може да направи вярна такава. Всяка жалба, която е подадена срещу тази формула, е подадена без никаква визия каква би трябвало да бъде тя, или какво би трябвало да замени тази формула, за да стане всичко наред. Това е деструктивен подход", твърди Кремен Георгиев.

Той няма идея какво може да направи Министерството на енергетиката в тази ситуация. От ведомството все още не са отговорили дали имат готов вариант.

Върховният административен съд е отменял формулата няколко пъти, но след това отново е приемана същата методика. ВАС спря действието ѝ през май, докато не се произнесе по законността ѝ. След решението на ВАС енергийното министерство подготви промени в наредбата за топлоснабдяване, но сега идва решението на Съда на ЕС и процедурата за обществено обсъждане спира.

Според Георгиев Министерството на енергетиката има няколко дни - до пускането на централното отопление - да представи нова формула за сградна инсталация. След това трябва да я предложи за обществено обсъждане в рамките на месец. През това време първите сметки за парно вече ще са факт.

Как ще се изчисляват сметките за парно? Отговор няма

Запитан как към днешна дата ще се изчисляват сметките за парно, Кремен Георгиев отговори: "Към днешна дата няма как да отговоря".

В този смисъл, по думите му, може да има проблеми със сметките за отопление, част от които могат да бъдат атакувани в съда.

По думи на Георгиев пред NOVA News - работещата до момента формула е била достатъчно точна и каквото и да се промени в нея, разликите ще бъдат минимални.