Решено: "Лукойл" продава международните си активи

27 октомври 2025, 21:33 часа 198 прочитания 0 коментара
Руската компания "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави". Съобщението е публикувано на офицалната страницата на компанията. От дружеството съобщават, че е започнало разглеждането на лицензии на потенциални купувачи.

При необходимост, компанията планира да кандидатства за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъсната дейност на своите международни активи. САЩ наложиха санкции миналата седмица на двете най-големи петролни компании в Русия - "Роснефт" и "Лукойл".

Продажба на "Лукойл" - само с одобрение на държавата

В петък депутатите от 51-ото Народно събрание одобриха на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които дават на държавата пряк контрол върху продажбата на активите на руската петролна компания "Лукойл" в България. Съгласно приетите текстове, всяка сделка с активите на "Лукойл" – включително рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", веригата бензиностанции "Лукойл-България", "Лукойл ейвиейшън България" и "Състейнабъл енерджи съплай" – ще може да се извършва само с одобрение на ДАНС и решение на Министерския съвет.

Без положително становище на ДАНС и без санкция от правителството сделките ще се считат за нищожни. Според закона ДАНС трябва да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дялове, акции или имущество, използвано за производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти. Изискването важи и за дъщерни дружества или свързани компании, регистрирани извън България, когато са собственост на "Лукойл" или на свързани с него лица. В текстовете е записано и изискване купувачът да бъде "стратегически инвеститор".

Закон под натиск от американските санкции

Законопроектът бе внесен на 7 октомври, а днес (24 октомври) и одобрен набързо, само часове след въвеждането на новите санкции на Министерството на финансите на САЩ срещу "Лукойл", "Роснефт" и техните дъщерни дружества. Ограниченията включват и четирите български компании на "Лукойл", които трябва да бъдат продадени в рамките на месец, според общата лицензия, издадена от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

България има срок до 21 ноември, за да реши как ще процедира с активите на "Лукойл" – дали ще бъде назначен специален управител, ще се реорганизира собствеността или ще бъде търсен нов инвеститор.

Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" е стратегически обект – най-голямото индустриално предприятие в страната и основен доставчик на горива за вътрешния пазар. Поради това решението за продажба е чувствително не само икономически, но и политически.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
