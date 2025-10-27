Решено: "Лукойл" продава международните си активи

Руската компания "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави". Съобщението е публикувано на офицалната страницата на компанията. От дружеството съобщават, че е започнало разглеждането на лицензии на потенциални купувачи.

Още: Бивш енергиен министър: Въпросът с рафинерията в България не е безобиден

При необходимост, компанията планира да кандидатства за удължаване на лиценза, за да осигури непрекъсната дейност на своите международни активи. САЩ наложиха санкции миналата седмица на двете най-големи петролни компании в Русия - "Роснефт" и "Лукойл".

Продажба на "Лукойл" - само с одобрение на държавата

В петък депутатите от 51-ото Народно събрание одобриха на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които дават на държавата пряк контрол върху продажбата на активите на руската петролна компания "Лукойл" в България. Съгласно приетите текстове, всяка сделка с активите на "Лукойл" – включително рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", веригата бензиностанции "Лукойл-България", "Лукойл ейвиейшън България" и "Състейнабъл енерджи съплай" – ще може да се извършва само с одобрение на ДАНС и решение на Министерския съвет.

Още: Заради санкциите на САЩ: До 21 ноември трябва да решим какво правим с "Лукойл Нефтохим"

Без положително становище на ДАНС и без санкция от правителството сделките ще се считат за нищожни. Според закона ДАНС трябва да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дялове, акции или имущество, използвано за производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти. Изискването важи и за дъщерни дружества или свързани компании, регистрирани извън България, когато са собственост на "Лукойл" или на свързани с него лица. В текстовете е записано и изискване купувачът да бъде "стратегически инвеститор".

Закон под натиск от американските санкции

Законопроектът бе внесен на 7 октомври, а днес (24 октомври) и одобрен набързо, само часове след въвеждането на новите санкции на Министерството на финансите на САЩ срещу "Лукойл", "Роснефт" и техните дъщерни дружества. Ограниченията включват и четирите български компании на "Лукойл", които трябва да бъдат продадени в рамките на месец, според общата лицензия, издадена от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Още: Санкции затварят "Лукойл Нефтохим" - идва ли национализация? Мартин Владимиров пред Actualno

България има срок до 21 ноември, за да реши как ще процедира с активите на "Лукойл" – дали ще бъде назначен специален управител, ще се реорганизира собствеността или ще бъде търсен нов инвеститор.

Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" е стратегически обект – най-голямото индустриално предприятие в страната и основен доставчик на горива за вътрешния пазар. Поради това решението за продажба е чувствително не само икономически, но и политически.

Още: Само за 48 часа: Санкциите на Тръмп струваха милиарди на "Лукойл" и "Роснефт"