Уроци по народни танци за чужденци стартират от тази събота в Централни хали

От тази събота „Сцена Централни хали“ стартира нова инициатива, която цели популяризиране на българския фолклор сред туристи и гости на града – уроци по народни танци за начинаещи. Занятията ще се провеждат две съботи в месеца, като през месец ноември те ще са на 1-во и 22-ро число от 17 до 18 часа. Събитията ще се провеждат от екипа на танцов колектив „Вангелов“, който се състои от изпълнители, преподаватели и артисти с дългогодишна история.

Новата активност е насочена към чужденци, които живеят, учат или работят в България, и им предлага възможност да се потопят в ритъма, енергията и емоцията на българския фолклор. Всеки урок е с продължителност един час и е напълно подходящ за начинаещи. Събитията са отворени за всички, които искат да се докоснат до духа и танцовото изкуство на България, запазено от векове, и да се запознаят с един от най-характерните елементи на националните ни традиции, а именно народните танци.

Уроците ще бъдат провеждани от членове на екипа на танцов колектив „Вангелов“. Проектът е част от културната програма на „Сцена Централни хали“, чиято цел е да превърне емблематичната сграда в оживено градско пространство, съчетаващо традиция и съвременност чрез ежемесечен културен календар. Допълнителна информация за културната програма на „Сцена Централни хали“, както и детайли за предварителна регистрация и билети за отделните събития се публикува регулярно на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.