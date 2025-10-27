Да отпадне почивният понеделник: Синдикати и Гуцанов против предложението на ДСБ

Да отпаднат почивните понеделник и вторник, когато официалните празници се падат в събота и неделя. Това предложение на ДСБ, внесено в парламента от групата на ПП-ДБ разглежда Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Тристранката обсъжда три законопроекта, внесени от депутатите от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), и един, внесен от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, за промени в Кодекса на труда, предаде БГНЕС. Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев откри заседанието на Тристранния съвет.

Великден да е изключение

Ресорните министри, работодателските организации и синдикатите ще разгледат законопроекта, внесен от Йордан Иванов и група народни представителите от ПП-ДБ, който предвижда отпадане на възможността понеделник и вторник да са неприсъствени, когато официални празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота или неделя.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отбелязаха, че основният проблем на българския бизнес е недостигът на работна ръка и подкрепиха предложението.

Отпор

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) не подкрепя внесените предложения и призоваха вносителите, ако могат, да оттеглят законопроекта си, защото не е в интерес на обществото.

КТ „Подкрепа“ също не подкрепя предложението, като бе подчертано, че от синдиката не споделят мотивите на вносителите.

„Министерство на труда и социалната политика (МТСП) не подкрепяме“, съобщи и социалният министър Борислав Гуцанов.

