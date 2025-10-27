Заради проблеми с дишането: Участничка в "Ергенът" се подложи на операция (СНИМКИ)

Още през юни една от най-обсъжданите участнички в риалити формата "Ергенът" - Валерия Дакова от сезон три, привлече вниманието с новия мъж до себе си. Сега тя открехна завесата за личния си живот и разкри кой всъщност е човекът, откраднал сърцето ѝ. От интервю за "Преди обед" стана ясно, че първата крачка е направила именно тя още преди няколко години. "Историята е забавна. Беше ми писала още преди три години. Но тогава не се получиха нещата, защото аз бях в друга връзка", разказа Ивайло Христов, любимият на риалити участничката.

Три години по-късно неочаквано отново започват да си говорят, след като той реагира на снимка на Валерия в Instagram.

Снимка: Valeriya Dakova/Instagram

След като се събират като двойка, веднага заживяват заедно. "Това е сериозно решение, което взех спонтанно. За разлика от ринопластиката, която обмислях с години."

Ивайло има собствен бранд за дрехи, който наскоро е отворил с близък приятел. Двойката разкри, че въпреки различията си имат и много общи неща в характера и начина на мислене, а също и в облеклото, като двамата подчертаха, че обичат широки дрехи, т.нар. "овърсайз" модели.

За здравословния проблем

Много от участничките в романтичното риалити вече се подложиха на ринопластика с цел да подобрят външния си вид. Въпреки че Валерия е една от тях, тя призна, че здравословен проблем стои в основата на нейното решение, а не естетическия резултат от направената операция.

"Истината е, че от дълги години имах изкривена носна преграда, за която не говорех. Основната причина да се подложа на тази интервенция беше вътрешният проблем, който имах - тежка септална девиация. Това означава, че преградата е наклонена и блокира въздушния поток."

Като друга причина тя подчерта, че става въпрос за деформация на носа и асиметрия с наклон надясно. "Външното е каприз", коментира Валерия.

"Реших да комбинирам септопластиката с ринопластиката, за да мога да оправя и двата проблема веднъж завинаги" - обясни Валерия за операцията си в Турция и за дългото отлагане на процедурата.