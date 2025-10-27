Най-важните новини за деня: 27 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 октомври 2025 г.

НЕ Е ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА: ПРОКУРАТУРАТА ПОВДИГНА НОВИ ОБВИНЕНИЯ НА КОЦЕВ

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев и останалите обвиняеми по делото за корупционни практики в общината навлиза във финалната си фаза. Според информация от Софийска градска прокуратура, обвиненията срещу Коцев са прецизирани и допълнени, а в петък му предстои официално връчване на материалите по делото. Това означава, че приключва досъдебното производство и отпада основният аргумент, с който прокуратурата досега настояваше Коцев да остане в ареста – рискът да влияе на разследването.

"ДА ХАПНЕМ ПО ЕДНО КЕБАПЧЕ В 12 БЕЗ 5": ПРОФ. ПЛАМЕН КИРОВ ЗА ИЗБОРИТЕ В ПАЗАРДЖИК И ЗАКОНА ПРЕД ACTUALNO.COM

"В Пазарджик има една картина, която не бива да шокира политическите партии. Пазарджик винаги си е бил особен район и община, така че няма нищо, което да е станало по-различно след местните избори в града. Големият проблем там е, че избирателната активност е много ниска и когато се правят местни избори с ниска избирателна активност, тогава изкривяването на резултата се чувства много силно".

ТРИ ГОДИНИ ИЗВЪН МАНДАТ: ВСС ПРЕДЛАГА ДА СИ ВДИГНЕ ЗАПЛАТИТЕ ДО 24 000 ЛЕВА

Висшият съдебен съвет (ВСС) поиска почти 1 милиард евро бюджет за съдебната власт през 2026 г., както и увеличение на заплатите на магистратите и служителите с 18%. Това предложение е направено от орган, който от три години е с изтекъл мандат, който отказва да смени изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов въпреки законовите поправки и в който Съдийската колегия работи с по-малко членове от предвиденото в Конституцията.

БЮДЖЕТЪТ И ЕВРОТО - ЗАЩО ДА НЕ ОБМЕНЯМЕ ЛЕВОВЕТЕ СЕГА? ЗОРНИЦА РУСИНОВА ОБЯСНЯВА (ВИДЕО)

Продължава разяснителната кампания до края на годината за еврото. Като цяло, хората имат много реалистични измерения за еврото. Централната власт, местните власти също вече имат до голяма степен готовност за приемането на еврото. Всички имат готовност процесът да е максимално лесен за гражданите.

ЛУКС НА КОЛЕЛА: КАКВИ АВТОМОБИЛИ КАРАТ ДЕПУТАТИТЕ?

Преди дни станаха публични имуществените декларации на депутатите от 51-ото Народно събрание, подадени пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК). В тях депутатите обявяват своите и на съпрузите си имоти, автомобили, депозити, пари в брой, кредити и други активи. Декларациите позволяват да се проследи дали стандартът на живот на народните избраници съответства на официалните им доходи и откъде идват средствата им. Така обществото може да следи за възможни конфликти на интереси и злоупотреби.

ОПАСНА ЛИ Е ТОПЛАТА ЧЕШМЯНА ВОДА? ЗДРАВНИТЕ ВЛАСТИ КАЗВАТ "НЕ", НО ЦИТИРАТ НАРЕДБА, СЧИТАНА ЗА НЕДОСТАТЪЧНА

Министерството на здравеопазването даде обширен отговор за Actualno.com на въпрос опасна ли е топлата вода от чешмата в София, Пловдив и Плевен. Поводът да се обърнем към ведомството бе проучване, проведено от екип на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с „Активни потребители“, което показва, че топлата питейна вода във водопроводните мрежи може да съдържа многократно повече бактерии от студената. В редица взети проби от различни локации в трите града са открити по-високи нива на микроорганизми в топлата вода спрямо студената, като в някои райони на столицата (ж.к. "Гео Милев") и Плевен (ул. "Гургулят") равнищата достигат почти 70 пъти по-висока концентрация.

РЕШЕНО: "ЛУКОЙЛ" ПРОДАВА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИ АКТИВИ

Руската компания "Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи "поради въвеждането на ограничителни мерки срещу компанията и нейните дъщерни дружества от някои държави". Съобщението е публикувано на офицалната страницата на компанията. От дружеството съобщават, че е започнало разглеждането на лицензии на потенциални купувачи.

НЯМА ДА ОСТАНЕМ БЕЗ ГОРИВО, АКО "ЛУКОЙЛ" РАБОТИ: ПЕТРОЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗОВЕ "БЕЗ ПАНИКА"

„Засега горива има и надявам се, че ще има горива и след края на годината. Няма нужда от паника, хората да не се запасяват с горива. Има достатъчно гориво на пазара“. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев пред bTV за наложените санкции от САЩ на "Лукойл".

УНИЖЕНИЕ В ЕФИР ЗА ПРАТЕНИКА НА ПУТИН В САЩ: АМЕРИКАНСКИЯТ ФИНАНСОВ МИНИСТЪР ГО ПОСТАВИ НА МЯСТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Мисля, че Русия ще почувства болката веднага. Мога да ви кажа, че Индия вече спря изцяло да купува руски петрол. Много от китайските рафинерии също спряха. И, Маргарет (бел. ред – водещата на предаването "Face the Nation" по CBS Маргарет Бренън, която водеше интервюто), наистина ли ще публикувате какво казва един руски пропагандист? Какво друго да каже? Например, че ще е ужасно и санкциите (срещу "Лукойл" и "Роснефт") ще накарат Путин да седне да преговаря? Руската икономика е на военна основа. Растежът ѝ е на практика нула. Инфлацията, смятам, е над 20% (бел. ред. - Руската централна банка за последно каза, че е 8% - Още: Зле сме с инфлацията, но ще се оправим: Промяна в руската основна лихва и залп от политически критики (ВИДЕО). Всичко, което правим, ще накара Путин да преговаря. Петролът финансира руската военна машина и мисля, че можем да направим значителна дупка в печалбите (на Путин)". Думите са не на кого да е, а на американският финансов министър Скот Бесент.

ПАРИТЕ ЗА ПРЕМИИ ДА МРЕШ В УКРАЙНА ЗА ПУТИН СВЪРШВАТ

Няколко руски региона значително намалиха еднократните плащания на военнослужещите при подписване на договор - Чувашия, Татарстан, Марий Ел, Новгородска, Самарска и Уляновска област, Ямало-Ненецкият автономен окръг и Башкирия. Има обаче и региони, които са на другия полюс и въвеждат допълнителни плащания за военните. Експерти смятат, че тенденцията към намаляване на еднократните плащания се обяснява, от една страна, с изпълнението на квотите за набиране на кадри, приети от властите, а от друга – с липсата на средства, пише проектът "Север.Реалии", който е към Радио "Свобода/Свободна Европа".

4 СЛАБОСТИ, КОИТО ЩЕ ПОПРЕЧАТ НА ПУТИН ДА СПЕЧЕЛИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Владимир Путин остава убеден, че може да спечели войната срещу Украйна. Но реалността е съвсем различна - американското разузнаване е заключило, че поради редица военно-технически, а не политически причини, Путин не може да спечели на бойното поле. И президентът Тръмп е наясно с това. Това заявиха двама високопоставени източници от американското разузнаване пред италианското издание La Stampa, след като се съгласиха да говорят при условие за анонимност.

"ВИНАТА Е НЕЙНА": КАК ГРУПА ТИЙНЕЙДЖЪРИ ПРЕВЪРНАХА ЖИВОТА НА СВОЯ УЧИТЕЛКА В АД

В продължение на месеци тийнейджъри в Австрия тероризирали учителката си, ограбвали я и я изнасилвали, разказва Süddeutsche Zeitung. Едва когато те запалили апартамента ѝ, тя се свързала с полицията. Как е възможно учителката да се е озовала в подобна ситуация?