„Трябва да бъде изваден от състава“: Борнемут май “ограби“ Ливърпул през лятото

След като Борнемут се качи във Висшата лига през 2022 г., те завършиха в топ 10 за пръв път през миналия сезон. Тогава ключова фигура в състава беше левият бек Милош Керкез, който изигра като титуляр всички мачове за „черешките“. Добрите му представяния, както и двата му гола и шестте му асистенции, привлякоха вниманието на много от големите отбори. Накрая Ливърпул го купи за 46.9 милиона евро през лятото.

Ливърпул започна добре, а формата на Керкез се подобряваше

„Червените“ започнаха сезона в Англия отлично – 7 победи от 7 мача, като първата беше именно срещу бившия отбор на Керкез – Борнемут. Да, някои триумфи не бяха убедителни, с късни голове, но все пак Ливърпул печелеше. И въпреки това представянията на левия бек сякаш не бяха такива, каквито се очакваха от него. Той беше титуляр във всички мачове, но играта му не беше на ниво. На няколко пъти той дори беше сменян рано – около 60-тата минута. И все пак Керкез бе ново попълнение, трябваше да му се даде време за адаптация. Но тъкмо когато формата на защитника започна да се подобрява, Ливърпул се сгромоляса.

Ливърпул падна, а с него и Керкез

Последваха 5 загуби, 4 от които поредни, и само една победа за последния месец. По въпроса за падението на „червените“ се изказа легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил. В своя подкаст англичанинът разкритикува именно Милош Керкез и каза, че треньорът Арне Слот трябва да го извади от титулярния състав: „Мисля, че Ливърпул можеше да спечели доста от мачовете, които загуби, ако беше използвал възможностите си. По-рано през сезона имах чувството, че бековете не се справят добре. Същото важеше на моменти и за Конате, но Ван Дайк ги държеше заедно, а Алисон беше на вратата и така имаше двама играчи от световна класа, на които се крепеше защитата.

Гари Невил: „Мисля, че трябва да бъде изваден от състава“

Вирусът обаче се разпространява. Според мен левият бек вече се превръща в проблем. Керкез вкара гол в последния мач, но гледайки го, мисля, че трябва да бъде изваден от състава. Притеснява ме и десният бек. Джереми Фримпонг не е типичен десен бек. Конър Брадли получава шанс и аз го подкрепям, защото мисля, че има голям талант, но е трудно, когато отборът ти допуска голове и напрежението е голямо.

Докато Ливърпул падна на седмо място, Борнемут лети на второ

Чудя се дали е време Арне Слот да опрости нещата. Ако той продължи да играе с Керкез и Брадли и те продължават да играят толкова открито, отборът ще продължава с тези резултати и всички, които гледаме, да се чудим дали ще спечелят, или ще загубят“, завърши Невил. Според сайта Transfermarkt Керкез е оценен на 45 милиона евро и започва да изглежда сякаш Борнемут са “ограбили“ Ливърпул. „Черешките“ изгубиха още от основните си играчи за миналия сезон и въпреки това се представят по-добре от мърсисайдци. Отборът воден от Андони Ираола е на второ място във Висшата лига, а този на Арне Слот пропадна до седмото.

