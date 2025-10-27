Григор Димитров за победата: „В тайбрека можеше да се случи всичко“

Днес Григор Димитров се завърна на корта след контузия, която го извади от игра за повече от три месеца. Получи я през юли на 1/8-финала на „Уимбълдън“. В първия кръг на “Мастърс” турнира в Париж той се изправи срещу французина Джовани Мпечи Перикар. Най-добрият български тенисист спечели срещата със 7:6(5), 6:1. Гришо беше видимо доволен в интервю, което даде на корта веднага след мача.

Григор Димитров: „Със сигурност не беше лесно“

„Не ми се беше случвало да не играя толкова дълго. Със сигурност не беше лесно. Исках да се тествам. Дори да бях загубил, важното беше да дам всичко от себе си и да усетя на какво ниво съм. Трябваше да внимавам и нито за миг да не губя концентрация, независимо от натрупания през годините опит. Имаше стрес заради продължителния период, в който бях извън игра.

Григор Димитров: „Не знаех какво да очаквам от себе си“

Не знаех какво да очаквам от себе си. В тайбрека можеше да се случи всичко, но съм щастлив, че спечелих. Усещането да съм отново в Париж е чудесно. Тук хората обичат тениса и публиката е невероятна“, завърши Григор. Той очаква да разбере кой ще бъде неговият съперник за втория кръг, като възможните имена са Жауме Мунар и Даниил Медведев. Гришо се е представял добре на „Мастърс“-а и преди. Най-големият му успех е финалът от 2023 г. Тогава той загуби от Новак Джокович с 6:4, 6:3.

