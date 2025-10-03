Кой има имен ден днес, 3 октомври 2025 г. Честито!

Войната в Украйна:

На 3 октомври 2025 г. имен ден имат всички, които носят името Денис, Денислав, Денислава и производните им. На този ден църквата почита Св. свещеномъченик Дионисий Ареопагит, който бил родом от Атина Той е един от първенците на атинския съд-ареопаг, и, като се покръстил, проповядвал Христовата вяра. Заедно с апостолите отишъл в Иерусалим за погребението на Богородица. После бил на проповед в Галия, Франция - в Париж. С двама свои ученици бил посечен в 96 година при император Дометиан.

 Имени дни през октомври 2025 г. 

Честит имен ден! От сърце ти пожелавам: здраве, защото е необходимо; щастие, защото е важно и любов, защото тя ще спаси света!

Честит имен ден! Името ти свято днес да бъде то полято с руйно вино, песни, танци, веселба и така до сутринта! Нека щастието винаги те държи за ръка!

Нека този ден бъде благословен за теб и изпълнен с много късмет и щастие, които да те следват през целия ти живот! Весело празнуване!

Честит имен ден! Да имаш бистър ум, да се къпеш в пари и любов! Нека имаш най-верните приятели и най-сигурния успех! Не забравяй да благодариш на хората, които са ти помогнали! 

Имени дни 2025 г. 

