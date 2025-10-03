Кой има имен ден днес, 3 октомври 2025 г. Честито!

На 3 октомври 2025 г. имен ден имат всички, които носят името Денис, Денислав, Денислава и производните им. На този ден църквата почита Св. свещеномъченик Дионисий Ареопагит, който бил родом от Атина Той е един от първенците на атинския съд-ареопаг, и, като се покръстил, проповядвал Христовата вяра. Заедно с апостолите отишъл в Иерусалим за погребението на Богородица. После бил на проповед в Галия, Франция - в Париж. С двама свои ученици бил посечен в 96 година при император Дометиан.

