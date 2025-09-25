Имени дни през октомври 2025 г.

Няколко дни преди началото на новия месец ви представяме датите, на които има имен ден през октомври 2025 г. В този период празнуват всички, които носят името Денислав, Тома, Лука. Отбелязваме и големите празници Петковден и Димитровден. Времето застудява, но това не означава, че няма да има повод да се съберем с любимите си хора около трапезата и да разменим добри думи, топлина, любов и подаръци. Ето и кога са празничните дни.

Имени дни 2025 г.

1 октомври

На този ден отбелязваме Покров на Пресвета Богородица, а имен ден имат. Празнуват всички мъже с името Анани, Анко

3 октомври

На този ден своя имен ден отбелязват Денис, Денислав, Денислава, Дениса и производните им.

6 октомври

Почита се паметта на Св. Тома. Имен ден всяка година празнуват Тома, Томислав, Томислава.

7 октомври

На този ден своя имен ден празнуват мъжете, които носят името Сергей.

9 октомври

На този ден църквата почита Св. ап. Яков Алфеев и имен ден празнуват мъже с името Аврам.

14 октомври

На този ден празнуваме Петковден. Тогава се почита Св. Параскева-Петка Търновска. Имен ден всяка година имат Параскев, Пенко, Петкан, Петко, Параскева, Парашкева, Пенка, Петка, Петкана, Петя и производните им.

18 октомври

На този ден почитаме Свети апостол и евангелист Лука, както и Света великомъченица Злата Мъгленска. Имен ден всяка година празнуват мъже с имена: Аврели, Алтън Златко, Златан, Златин, Златомир, Златослав, Лука и дамите, наречени: Злата, Златина, Златка, Златозара, Златоцвета.

26 октомври

На Димитровден и имен ден всяка година имат Димитър, Митко, Митьо, Димо, Драган, Драго, Даниел, Деян, Димитрина, Димитричка, Митка, Митка, Дима, Димка, Митра

27 октомври

На този ден почитаме Св. Нестор и имен ден всяка година имат мъжете с името Нестор.

28 октомври

На този ден се почита Св. Параскева – имен ден всяка година празнуват Лъчезар, Параскев, Лъчезара, Параскева.

29 октомври

На този ден църквата почита Св. преподобномъченица Анастасия Римлянка и Св. преподобни Аврамий Затворник и блажена Мария, негова племенница. Своя имен ден празнуват Анастасия и Аврам.

30 октомври

На този ден имен ден отбелязват мъжете с името Зоран и жените с името Зорица, Зорка, Зорница.

Снимки: iStock