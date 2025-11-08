Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 8 ноември 2025 г. Честито!

08 ноември 2025, 05:55 часа 403 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 8 ноември 2025 г. Честито!

На 8 ноември 2025 г. имен ден имат всички, които носят името На този ден празнуват Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Арангел, Райчо, Райна и Рангел. На 8 ноември църквата почита безплътните небесни сили – Събор на св. Архангел Михаил. Денят е известен още като Архангеловден. Пред престола на Господ винаги стоят седем ангели – наричаме ги архангели. Първият е св. Архангел Михаил, изобразяван с копие в ръка, тъпчещ дявола с крака - неслучайно за него казват, че е най-силният ангел. Той представя Божието слово.

Имени дни през ноември 2025 г. 

Обичаи

На много места в България се прави курбан за светеца. Пекат се и обредни хлябове, които много приличат на тези, които се приготвят при помени и погребения. Най-често се приготвят по два хляба, наричат ги Рангелово блюдо и боговица. Най-възрастният човек в дома го разчупва на кръст и изрича думите "Свети Архангеле, Свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач да се роди мъж до тавана!" Сипва отгоре вино от пръстена паница, а домакинята събира с шепи виното и го разпръсква навсякъде в къщата за берекет. Тя също изрича думите "Свети Архангеле, Свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач да се роди жито до пояс! Сега с що можахме, а догодина с що искаме! Сега с паница, догодина с бакъра!" На някои места в България домакинята разчупва обредния хляб и дава на всеки. Къшеят хляб трябва да се поеме с две ръце и да се изрече благослов. Българите са вярвали, че ако умиращият се усмихва, значи Архангел Михаил му е подал златна ябълка.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрав, за да се може да се нарадваш на всички чудеса, които ще настъпят в живота ти! Нека пожеланията на твоите близки се превърнат в сбъднати мечти!

***

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Честит празник! Здравето, щастието и красотата да са твои верни спътници във всеки миг и ден от живота ти! Нека желанията ти бъдат чисти и се случат, когато най-много имаш нужда от тях! 

***

Честит имен ден! Нека този ден те зареди с любов, щастие, светлина и късмет! Да ти върви по вода и злото да те забрави! Бъди най-веселата празнуваща и не спирай да се усмихваш! Весело празнуване!

Имени дни 2025 г. 

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес