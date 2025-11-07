Любопитно:

07 ноември 2025, 14:52 часа 225 прочитания 0 коментара
Асфалтират АМ “Тракия“, има промени в движението

На 10 ноември (понеделник), между 8 ч. и 18 ч. за асфалтови дейности временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ “Тракия“ в област Пловдив. Те ще се изпълняват в платното за Бургас между 135-и и 137-и км на автомагистралата, като трафикът ще преминава изпреварващата лента. Ограничено ще е движението в активната и аварийната лента.

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Спасиана Кирилова
