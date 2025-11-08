Любопитно:

Иван Пешев даде старт на изграждането на нов спортен комплекс в община Пещера

08 ноември 2025, 11:13 часа 1010 прочитания 0 коментара
Иван Пешев даде старт на изграждането на нов спортен комплекс в община Пещера

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев направи първа копка на нов модерен спортен комплекс в с. Радилово, община Пещера. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост 2024 г. Общата му стойност е 1 380 387,54 лв. с ДДС.

Още: Министър Иван Пешев награди с парична премия световния шампион в щангите Карлос Насар

Какво предвижда проектът?

“Радвам се, че днес даваме официален старт на този значим проект. На това място след време децата и младежите от Радилово ще имат възможност да спортуват, да изграждат характера си и да постигат своите мечти. Спортът е не просто здраве и физическа активност – той възпитава дисциплина, уважение, екипен дух и стремеж към успех. Сигурен съм, че спортният комплекс ще даде път на нови спортни таланти“, каза Иван Пешев.

Още: Международната федерация по шахмат е заплашила ММС, че може да извади българските състезатели от своите турнири

На събитието присъстваха кметът на Пещера Йордан Младенов, кметът на с. Радилово Димитър Данчев и представители на фирмата изпълнител.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Проектът предвижда изграждането на ново футболно игрище с размери 94/64 м. и изкуствена тревна настилка, както и баскетболно игрище, комбинирано игрище за тенис на корт и волейбол, площадка за фитнес на открито. Ще бъдат поставени предпазни мрежи с височина 4 м., изградени линейни отводнители за отвеждане на повърхностните води, както и трибуни и пейки за зрители.

Още: Министърът на спорта награди световния шампион Ружди Ружди с чек за 50 000 лева

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
спортен комплекс министерство на спорта Иван Пешев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес