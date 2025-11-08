Без ток и вода: Жителите на горнооряховското село Поликраище излязоха на протест

Жителите на горнооряховското село Поликраище излязоха на протест заради липсата на ток и вода, както и обявеното бедствено положение, предаде БТА. Протестиращите временно спряха движението на превозни средства по главния път Русе - Велико Търново и настояха за достоверна информация за ситуацията. По думите им в селото има постоянни авария, които не се отстраняват и настояха за ясността относно това как ще се подходи към ситуацията и кога ще има ток и вода.

Причините за липса на вода

Снимка: БГНЕС

Причините за липсата на вода са аварии на магистралния водопровод и предстоящ ремонт на амортизираната ВиК мрежа в региона. Сега в населеното място има вода, но бедственото положение остава. То беше обявено заради зачестили проблеми с водоснабдяването, датиращи още от 2009 г. На простеста присъстваха и кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков и председателят на Общинския съвет в града Огнян Стоянов.

Рашков посочи, че основната причина за системното спиране на водата в Поликраище са честите аварии на магистралния водопровод за Полски Тръмбеш, който захранва директно водопроводната мрежа на селото. По думите му скоро предстои откриване на строителна площадка за рехабилитация на част от този водопровод.

Кметът обясни още, че селото няма резервоар, който при авария да поддържа водоподаването към населеното място за по-дълго време и това води до внезапно спиране на водата при отстраняване на повреди. Такъв резервоар е функционирал, но преди 30 години тръбите към него са били нарязани. При пускането на водата старата водопроводна мрежа не издържа на налягането и това се превръща в предпоставка за нови и нови аварии. Последните ремонти по магистралния водопровод от язовир "Йовковци" също са довели до намаляване на налягането по захранващите водопроводи, какъвто е този, който доставя вода до селата Първомайци, Правда, Поликраище и Драганово, допълни Николай Рашков

По-късно той присъства и на среща в Народно читалище "Развитие - 1884" в селото, като по време на срещата стана ясно, че в края на миналата година в общинския бюджет за 2025 г. е предвидена сумата от 97 000 лв. за преработването на стар проект за рехабилитация на водопроводната мрежа в Поликраище.

Очаква се още в началото на януари 2026 година проектът да бъде готовза да се премине към съгласуване и издаване на строително разрешително, след , незабавно да се потърси поетапно финансиране. Освен това вече са осигурени средства и вече са преминали всички нужни процедури за ремонт на въпросния проблемен магистрален водопровод, който захранва с вода от язовир "Йовковци" както горнооряховски населени места, така и община Полски Тръмбеш.

Обсъдени са възможностите да бъдат обследвани старите кладенци около селото, които са били затрапени. В по-далечно бъдеще може да се проектира и още един буферен резервоар при магистралното трасе в района на гарата в Горна Оряховица.

