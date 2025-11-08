"След смъртоносните разрушения във Филипините": Тайфунът "Калмаеги" удари Виетнам (ВИДЕА)

Тайфунът "Калмаеги" унищожи домове и изкорени дървета в централен Виетнам тази седмица, след като проправи път на разрушения през Филипините, където уби близо 200 души. "Калмаеги", един от най-силните тайфуни, регистрирани във Виетнам, като донесе проливни дъждове и разрушителни ветрове в район, който вече е бил наситен с наводнения поради рекордни валежи.
Massive waves from Typhoon Kalmaegi destroyed a home in Binh Dinh Province, Vietnam, on Thursday.— AccuWeather (@accuweather) November 7, 2025
The storm produced waves up to 33 feet high as it struck the central region's coast, according to Vietnam’s national weather forecaster. pic.twitter.com/COxkyVGkxs
Смърт и опустошения
🇵🇭 At least 66 people have been killed and 26 remain missing in the Philippines after Typhoon Kalmaegi— Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2025
Among the dead were six soldiers who died when a military helicopter crashed while surveying areas devastated by the storm. The rest were killed by floods, falling trees, and… pic.twitter.com/Ju5Dvmrr7U
Тайфунът остави след себе си следа от смърт и опустошения, докато преминаваше през централните Филипини във вторник, превръщайки цели квартали в руини и разселвайки десетки хиляди хора. Най-малко 188 души загинаха, повечето в провинция Себу, туристическа атракция, съобщиха местните власти. Калмаеги се засили, докато се приближаваше към брега на Виетнам в четвъртък, носейки максимални устойчиви ветрове от 125 мили в час.
Жителите на Виетнам започнаха да оценяват щетите от бурята в петък, като има съобщения за срутени къщи, отнесени покриви от сгради, паднали дървета и повече от 1 милион души, останали без ток. Най-малко петима души са загинали и седем са ранени, съобщи държавната медия Vietnam News, позовавайки се на местните власти. Един човек е загинал, когато къща се е срутила по време на бурята в централен Виетнам, а трима души остават в неизвестност, след като са били отнесени в морето на Ли Сон, остров във виетнамската провинция Куанг Нгай.
"Калмаеги" и други тайфуни предвещават заплахи
❗️❗️ HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025
Homes gone. Streets underwater. Families displaced.
This. Is. Not. Normal.
Warmer oceans = stronger storms
Climate change = worse flooding
What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… pic.twitter.com/9fAM2daPBV
Калмаеги започна да отслабва в петък, докато се придвижваше по-навътре от централен Виетнам, към северна Камбоджа и Лаос. Силните, разрушителни ветрове обаче остават заплаха и продължаващите проливни дъждове биха могли да предизвикат нови наводнения и свлачища в централен Виетнам през уикенда.
Във Филипините оцелелите започнаха да спасяват вещи и да копаят през гъстата кал и отломките на разрушените си домове. Причината - отдръпващите се води от наводнението разкриват широко разпространени разрушения. Междувременно друг тайфун, Фунг-Уонг, известен на местно ниво като Уван, се приближава към северните острови на Филипините, създавайки нова заплаха от смъртоносна буря, наводнения и щети.
