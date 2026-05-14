Къде са институциите, преди да стане късно: София пред риск от голямо наводнение

В района около река Суходолска при Околовръстния път на София се създават условия за потенциална катастрофа. При интензивни валежи районът може да стане арена на тежко наводнание.

За това предупреди проф. Стелиян Димитров, който е директор Националния център за геопространствени изследвания и технологии и ръководител на катедра "Геопространствени системи и технологии" в Софийския университет.

Той обяви, че е направено бързо обследване чрез въздушно-лазерно сканиране и фотограметрия на района около р. Суходолска при Околовръстния път, извършено от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии (НУЦГИТ) към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Обследването показва нещо изключително притеснително, поради което си позволяваме да алармираме, споделя той.

"Изследването обхваща района на р. Суходолска - от моста при бул. "Сливница" до изворните части на реката. Само в тази част е формиран заключен водосбор с площ около 30 km². Това съвсем не е малко, особено предвид факта, че приблизително 1/3 от него е урбанизиран. Подобна структура на водосбора означава ускорена хидроложка реакция и бърза концентрация на повърхностния отток при интензивни валежи", категоричен е професорът.

Тези изводи са подкрепети с точни геоданни и пространствени анализи, твърди експертът.

Сериозен риск от наводнение

По думите му това е район със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН) съгласно действащата нормативна уредба в България.

"Това означава, че територията не е случайно определена като рискова. Това са зони, при които при екстремни валежи, високи води или ограничена проводимост на оттока съществува реален риск от заливания и кризисни ситуации. Именно в рамките на този водосбор към момента се наблюдава мащабно модифициране на релефа и депониране на огромни количества земни маси. Предварителните volumetric оценки показват, че става въпрос вероятно за над 850–900 000 m³ насипани материали. Това означава десетки хиляди курсове на самосвали и сериозна антропогенна трансформация на терена. И всичко това се случва в момента - посред бял ден", твърди проф. Димитров.

Той сигнализира, че в рамките на територията дори се е формирал нов водоем, в който вече има значително количество вода.

"Какво означава всичко това? Голям потенциален проблем! В момента се случва мащабно модифициране на релефа в рамките на РЗПРН. Подобна намеса има потенциал да промени условията за оттичане, акумулация и преразпределение на водните количества при екстремни валежни събития, а това означава само едно - ВИСОК РИСК от наводнение. Ситуацията е още по-чувствителна, защото в кв. "Смърдана" къщи и урбанизирани територии буквално са разположени върху заливната тераса на реката!", пише проф. Димитров.

Той е категоричен, че много бързо се забравя, че именно този район беше в сериозно и критично състояние през декември 2017 г., когато вследствие на интензивни валежи и снеготопене се наложиха аварийни действия и изграждане на временни защитни диги за предотвратяване на разливи.

"Тоест тук не говорим за хипотетичен риск. Говорим за система, която вече е показала реална чувствителност към екстремни хидрометеорологични условия. И тук вече идва големият въпрос: Къде са институциите, преди отново да стане късно?", пита професорът.