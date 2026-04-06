Край на 100% безплатното саниране по подразбиране: Как ще обновяваме домовете си оттук нататък?

Досегашният модел за санирането на сгради ще претърпи промени - безплатното саниране ще бъде допълнено, а в някои случаи и заменено от банково кредитирани или частни инвестиции.

Финансирането на сградното обновяване в България с цел подобряване на енергийната ефективност на сградите вече няма да се осъществява чрез безвъзмездна финансова помощ, а ще премине към нов, по-устойчив финансов модел. Той ще е основан на грантове и целеви програми, възвръщаеми финансови инструменти, банково кредитирани или частни инвестиции.

Това предвижда Стратегията за преодоляване на разликата във финансирането на Националния план за сградно обновяване до 2050 г.

Все пак, безвъзмездна финансова помощ ще продължи да съществува, обясни Цвета Наньова, консултант по жилищна политика и енергийна ефективност.

Нови правила заради нова директива

Реално прилагане на Директивата за енергийните характеристики на сградите ще започне на 29 май. Тя има за цел да постигане нулеви емисии и пълно намаляване на въглеродния отпечатък на сградния фонд до 2050 г.

Важна подробност е, че преработеното европейско законодателство не предвижда санкции за собствениците, които не са подобрили енергийните качества на имуществото си.

България разполага с по-малко от 2 месеца да транспонира Директивата за енергийните характеристики на сградите в националното си законодателство. До 29 май 2026 г. страните-членки на Европейския съюз трябва да въведат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да започнат да се прилагат на практика. Габрово. След това ключова роля в обновяването на сградите ще имат общините.

Източник: МРРБ

Достъпът до помощно финансиране за гражданите ще става отново през общините. Но въпросът дали администрациите ще имат пълният набор от инструменти да участват активно в процеса по саниране, още не е изяснен.

Ще бъдат разкрити центрове за комплексно обслужване

Наньова разясни какви са изискванията на Европейския съюз към държавите-членки.

Страните от ЕС трябва да създадат финансови механизми за гражданите си. Това означава да ги подпомогнат финансово. В зависимост от дълбочината на обновяване или от финансовите възможности на хората обаче ще има различни видове подкрепа, предаде БНР.

Общо 12 нови Центъра за комплексно обслужване ще заработят до края на година, като те ще предоставят техническа помощ на желаещите да подобряват енергийната ефективност на сградата си.

Тези центрове имат за цел да консултират гражданите за по-сложни неща и да ги подпомагат.

Те биха били полезни при казуси като използване на възобновяеми източници или пък цялостно обновяване на сградите, където се изискват различен тип компетентности в различните етапи на обновяването.