Кремиковци и Локорско на протест срещу изграждането на кариера

Жителите на с. Локорско и кв. Кремиковци излизат на мирен протест и автошествие срещу изграждането на кариера, предава БГНЕС.

На 2 септември 2025 г., вторник инициативният комитет на жителите от с. Локорско и кв. Кремиковци организира мирен протест и автошествие срещу инвестиционното намерение за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали на територията на район “Кремиковци”.

Протестът е насочен срещу открития добив, замърсяването на околната среда и унищожаването на уникалните природни дадености. Той ще се състои на затворения мост на бул. „Ботевградско шосе“ срещу ул. „8-ма“ в часовия диапазон от 18:30 до 19:30 часа.