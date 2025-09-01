Войната в Украйна:

Кремиковци и Локорско на протест срещу изграждането на кариера

01 септември 2025, 14:25 часа 318 прочитания 0 коментара
Кремиковци и Локорско на протест срещу изграждането на кариера

Жителите на с. Локорско и кв. Кремиковци излизат на мирен протест и автошествие срещу изграждането на кариера, предава БГНЕС.

На 2 септември 2025 г., вторник инициативният комитет на жителите от с. Локорско и кв. Кремиковци организира мирен протест и автошествие срещу инвестиционното намерение за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали на територията на район “Кремиковци”.

Протестът е насочен срещу открития добив, замърсяването на околната среда и унищожаването на уникалните природни дадености. Той ще се състои на затворения мост на бул. „Ботевградско шосе“ срещу ул. „8-ма“ в часовия диапазон от 18:30 до 19:30 часа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Кремиковци каменна кариера информация 2025
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес