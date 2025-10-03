Къде първо ще грейне слънцето? Времето през уикенда 4-5 октомври 2025 г.

Войната в Украйна:

03 октомври 2025, 12:55 часа
На 4 октомври 2025 г. валежите постепенно ще намаляват и спират. Това ще се случи най-вече в западната част на страната. През деня дъждовно ще се задържи времето в източните и планинските райони. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – предимно между 8° и 13°, по-високи в югоизточните райони и по Черноморието. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 8°,  показва прогнозата за времето.

Над планините и морето

Над планините облачността ще се задържи значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 1300-1400 метра – от сняг.  Максималната температура на 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около минус 1°. По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В неделя

В неделя над цялата страна облачността временно ще намалее до предимно слънчево. Сутринта в котловините ще е почти тихо или със слаб югозападен вятър и в отделни райони в равнинната част от страната видимостта ще е намалена, а в котловините ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по Черноморието 8°-10°, а дневните с до умерен запад-югозападен вятър ще се повишат до 16°-21°.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
