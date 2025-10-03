Meteo Balkans: Задава се втори потоп над България, ето кога да го очакваме

След бедствието, което връхлетя Черноморието и особено Свети Влас, България е изправена пред ново изпитание, алармират от Meteo Balkans. Само за два дни паднаха количества дъжд, равняващи се на цялата месечна норма, което доведе до наводнения, евакуации и щети за милиони. Докато водата бавно се оттича от улиците и домовете, синоптиците предупреждават - приближава се втори циклон.

ОЩЕ: Бедствено положение и в община Несебър задейства BG-Alert (ВИДЕО)

Нова опасност

Метеоролозите предупреждават, че още един средиземноморски циклон ще достигне Балканите в периода 6–8 октомври. Очакванията са за интензивни валежи в Източна и Южна България. Очакват се наводнения по крайбрежието – особено в зони, вече засегнати от първия потоп, свлачища по Черноморието и в планините, където почвата е преовлажнена. Във високите планини снегът се очаква да е мокър, което може да предизвика нови водосборни вълни при снеготопене.

Според прогнозите на нашите синоптици, Черноморието и Югоизточна България остават най-уязвими. В Централна и Източна България също се очакват обилни валежи, а в планините – комбинирано натоварване от дъжд и сняг.

ОЩЕ: Потоп в Елените: Лодки на армията се включват след слизането на вода от деретата (ВИДЕА)

Урок за бъдещето

Поредицата от силни валежи и наводнения е сигнал за уязвимостта на българското Черноморие към климатичните промени. Липсата на достатъчно отводнителна инфраструктура и застрояването в низини изострят щетите. Експертите предупреждават, че подобни явления ще стават все по-чести, а подготовката – ключов фактор за намаляване на риска.