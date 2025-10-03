Пей си ВКС, кой ли те слуша: Сарафов не признава решението на съда и остава главен прокурор

Борислав Сарафов няма намерение да се оттегля от поста изпълняващ функциите главен прокурор, въпреки че Върховният касационен съд (ВКС) постанови, че след 21 юли 2025 г. той няма легитимни правомощия. Това стана ясно от позиция на прокуратурата, публикувана на официалния ѝ сайт.

Припомняме, че съдии от ВКС отказаха да разгледат искания на Сарафов, приемайки, че мандатът му е изтекъл. Върховните съдии тълкуваха промените в Закона за съдебната власт, според които временните ръководители на прокуратурата и върховните съдилища могат да изпълняват функциите си за срок до шест месеца. В случая на Сарафов този срок е изтекъл на 21 юли 2025 г. Цялата Наказателна колегия на ВКС също прие, че след тази дата той няма право да действа като главен прокурор.

Прокуратурата видя дестабилизиране на съдебната власт

В позицията на прокуратура се твърди, че съобщението на ВКС е "поредно действие, продиктувано от опити за дестабилизиране на съдебната власт и манипулиране на общественото мнение". Зам.-председателят на съда Лада Паунова е обвинена в "двоен стандарт", тъй като веднъж приемала Сарафов за и.ф. главен прокурор при разпределение на сигнали, а в други случаи отричала легитимността му, когато разглеждала негови искания за възобновяване на дела. Още: Изпада ли Сарафов в безвремие: Атанаска Дишева настоя за спешно събиране на пленума на ВСС

В текста, който очевидно изразява позицията на Сарафов, се отбелязва, че след 21 юли до апелативните съдилища са подадени 19 искания за възобновяване на дела и всички те са били допуснати. Според прокуратурата това показва, че практиката не е единна.

"Информационната бележка на ВКС не поражда правни последици по отношение на валидния административен акт – решението на Прокурорската колегия на ВСС, с което съм определен за и.ф. главен прокурор", се подчертава в позицията. ВКС е обвинен и в "жалък опит за дискредитиране на българската прокуратура в международен план", тъй като съобщението е било публикувано, докато Сарафов участва в среща на главните прокурори в Хага. Още: Прокуратурата отговори на ВКС: Решението не поражда никакви последици за Сарафов

Реакциите

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че според него Сарафов е законен изпълняващ функциите главен прокурор. "Не коментирам съдиите и прокурорите. Те са независими. Така са преценили, така са казали", каза Борисов, като отново критикува опозицията за липсата на кворум и невъзможността да се избере нов Висш съдебен съвет.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев бе много по-рязък: "В момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 милиард лева на година за прокуратурата. България е без главен прокурор, без изпълняващ функциите. Това означава, че заплатите на прокурорите, нарежданията за бонуси и всички документи, подписани след 21 юли, са незаконни." Василев обяви, че ПП ще сезира Агенцията за държавна финансова инспекция, Софийската градска прокуратура и ad hoc прокурора, разследващ главния прокурор.

От "Демократична България" настояват министърът на правосъдието да свика пленум на ВСС за решаване на казуса и да оспори решенията на прокурорската колегия в съда. Те подчертават, че трайното решение е изборът на нов ВСС по нови правила.