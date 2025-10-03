Войната в Украйна:

Правителството даде стотици хиляди за безплатен транспорт за украински ученици у нас

03 октомври 2025, 14:51 часа 325 прочитания 0 коментара
Правителството даде стотици хиляди за безплатен транспорт за украински ученици у нас

Правителството одобри 385 750 лева, с които се осигурява безплатен транспорт до училище на деца и ученици с временна закрила от Украйна. Със средствата ще се обезпечи превозът им от местата за настаняване до образователните институции за цялата нова учебна година - от 15 септември 2025 г. до 30 юни 2026 г., съобщават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета в петък.

През втория срок на учебната 2024 - 2025 година в групи за предучилищно образование в детските градини и в училищата се обучаваха 1592 деца с временна закрила, а в училищата - 5 325 ученици. Три години и половина след началото на войната в Украйна броят на украинските деца и ученици, които желаят да бъдат записани в българската образователна система се увеличава.

Още: Росен Желязков: Децата от украинските територии, окупирани от Русия, трябва да бъдат незабавно върнати по родните им места (ВИДЕО)

Основното затруднение за достъпа им до образование е свързано с факта, че голяма част от семействата с временна закрила са се установили в курорти по Черноморието, където има недостиг на места в образователните институции. Поради тази причина някои от децата посещават по-отдалечени училища и детски градини, до които няма обществен транспорт.

За да се гарантира достъпът им до образование, правителството взе решение да осигури допълнителни средства за организирането на транспорт до училищата и обратно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Средствата се предоставят на общини в областите Варна, Бургас и Добрич.

Още: Отпуснаха пари за почивка и рехабилитация на деца от Украйна у нас

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Украйна украинци украински бежанци украински деца
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес