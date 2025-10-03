Правителството даде стотици хиляди за безплатен транспорт за украински ученици у нас

Правителството одобри 385 750 лева, с които се осигурява безплатен транспорт до училище на деца и ученици с временна закрила от Украйна. Със средствата ще се обезпечи превозът им от местата за настаняване до образователните институции за цялата нова учебна година - от 15 септември 2025 г. до 30 юни 2026 г., съобщават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета в петък.

През втория срок на учебната 2024 - 2025 година в групи за предучилищно образование в детските градини и в училищата се обучаваха 1592 деца с временна закрила, а в училищата - 5 325 ученици. Три години и половина след началото на войната в Украйна броят на украинските деца и ученици, които желаят да бъдат записани в българската образователна система се увеличава.

Основното затруднение за достъпа им до образование е свързано с факта, че голяма част от семействата с временна закрила са се установили в курорти по Черноморието, където има недостиг на места в образователните институции. Поради тази причина някои от децата посещават по-отдалечени училища и детски градини, до които няма обществен транспорт.

За да се гарантира достъпът им до образование, правителството взе решение да осигури допълнителни средства за организирането на транспорт до училищата и обратно.

Средствата се предоставят на общини в областите Варна, Бургас и Добрич.

