Лоши са условията за туризъм в планините

04 октомври 2025, 11:05 часа 344 прочитания 0 коментара
Лоши са условията за туризъм в планините

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). В планините е облачно и мъгливо, а температурите варират между нула и минус два градуса. По билата духа слаб до умерен вятър. 

Снежната покривка на Витоша е около 20-25 сантиметра, а във високите части на останалите планини е около 10-15 сантиметра, съобщиха също от ППС. Съоръженията в курортите не работят.

От планинската служба информираха за случай с полски турист от вчера в Рила, при който той е изостанал поради преумора от групата си, движеща се от заслон "Ледено езеро" към хижа "Мусала". След подаден сигнал му е оказана помощ от хижаря.

През следващото денонощие облачността над страната ще остане значителна. През нощта на много места ще има валежи от дъжд, по високите полета в Западна България – от дъжд и сняг, но от югозапад постепенно ще спират. Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна Северна и Североизточна България.

В събота дъждовно ще се задържи времето в източните и планинските райони. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните – предимно между 8 и 13 градуса, по-високи в югоизточните райони и по Черноморието. В София минималната температура ще бъде около 2 градуса, а максималната – около 8 градуса.

